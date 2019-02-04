【逃犯條例．衝擊立法會】市民自發悼念離世年輕人　稱林鄭所言：全部都是廢話 (09:34)

並非於金鐘工作的楊小姐，早上到金鐘政總外向死去年輕人致意。

對於林鄭月娥凌晨譴責示威者違反法治，楊小姐反問：「那她提出了一條被形容為『惡法』的修例，是否更違反法治？」並指最初不認為特首下台能解決事件，但今日凌晨聽取林太記者會後，感覺她處理手法及回應差劣，「全部都是廢話。」

楊小姐不鼓勵學生衝擊，但亦表示深明迫使學生們行動升級的，都源於政府冷漠，她說：「很矛盾，一方面不希望他們衝擊而受傷或犧牲前途，但另一方面，又知道如光靠遊行，沒有他們的升級行動又不能令政府有所回應。」

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