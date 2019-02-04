【逃犯條例．衝擊立法會】尹兆堅：林鄭譴責衝擊屬火上加油　湯家驊：回歸22周年將是香港失去法治一天 (09:22)

修訂《逃犯條例》風波持續發酵，有示威者昨日（1日）將行動升級，衝擊並一度佔領立法會大樓。特首林鄭月娥今日（2日）凌晨4時見記者，譴責有關衝擊事件。民主黨立法會議員尹兆堅批評林鄭月娥回應是火上加油，認為林鄭月娥不願撤回修例，直接將香港帶至如今處境，認為林鄭月娥必須為衝突負責，並重申要求撤回修例、取消暴動定性、立即下台等訴求。
資深大律師、行政會議成員湯家驊則於今晨在Facebook發帖，表示「回歸日22周年，將會在歷史上被視為香港失去法治的一天。我們感到羞愧」，又反問「那些每天把仁義道德、法治自由掛在口邊的人」有何感想。
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