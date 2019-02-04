【逃犯條例】尹兆堅：林鄭譴責衝擊屬火上加油　湯家驊：回歸22周年將是香港失去法治一天 (09:22)

資深大律師、行政會議成員湯家驊則於今晨在Facebook發帖，表示「回歸日22周年，將會在歷史上被視為香港失去法治的一天。我們感到羞愧」，又反問「那些每天把仁義道德、法治自由掛在口邊的人」有何感想。

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