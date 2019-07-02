【逃犯條例】民主派選委禮賓府請願　急籲特首回應市民訴求 (09:20)

多名民主派選委，包括社福界黃旭熙、賴仁彪、莊陳有，醫學界的李盈姿、工程界黎廣德、宗教界（基督教）林亨利，於凌晨1時到禮賓府門外請願，表示自政府提出修訂《逃犯條例》以來，社會日趨撕裂，年輕人心中怨憤已達沸點，要求行政長官林鄭月娥立即回應民間多項訴求。
民主派選委請願信全文︰
致行政長官林鄭月娥的緊急呼籲
今天是2019年7月1日，香港特別行政區回歸22周年的紀念日，亦是香港社會面對管治危機最嚴重的一天。
自從特區政府提出修訂逃犯條例以來，社會撕裂日趨嚴重。經過兩次過百萬名市民遊行之後，今天不但有數十萬市民繼續上街遊行， 更由於政府一直拒絕回應市民訴求，年青人心中怨憤已達沸點， 演變至大批市民衝入立法會大樓的局面。若警方武力清場，恐怕流血衝突在所難免，屆時香港社會勢必陷入難以收拾的亂局，七百多萬市民將會因為政府的決策失誤，負出沉重代價。
有鑑於此，我們向閣下發出緊急呼籲：
一、 要求警方暫停武力清場，尋求政治解決方案。
二、 回應市民訴求：撤回修訂逃犯條例，成立獨立調查委員會徹查警方暴力及事件真相，撤銷6‧12暴動定性。
我們希望閣下明白現今香港社會面對的不僅是管治危機，更面臨一場人道危機，因此我們要求閣下馬上作出迅速回應，不能再讓更多傷亡發生。
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