【逃犯條例．衝擊立法會】示威者衝擊立會　特朗普：他們都是為了追求民主 (08:33)

特朗普周一（1日）在白宮向記者說：「他們都是為了追求民主，而我想大部分人都是希望擁有民主，不過可惜的是，有些政府不想有民主。」 他又稱，上周六（6月29日）二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會談時，曾簡短談及香港反修訂《逃犯條例》示威。

另外，美國眾議院議長佩洛西則在Twitter發帖，表示香港人在過去數周站起來反對修訂《逃犯條例》，啟迪了世人，強調不論二十國集團（G20）成員還是其他國家，都不應該無視港人的勇氣。

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