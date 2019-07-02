【逃犯條例】示威者衝擊立會　特朗普：他們都是為了追求民主 (08:33)

修訂《逃犯條例》風波持續發酵，有示威者趁昨日（1日）將行動升級，衝擊並一度佔領立法會大樓。美國總統特朗普回應衝擊時，對香港動蕩感到哀傷，形容示威者為追求民主的一群人。
特朗普周一（1日）在白宮向記者說：「他們都是為了追求民主，而我想大部分人都是希望擁有民主，不過可惜的是，有些政府不想有民主。」 他又稱，上周六（6月29日）二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會談時，曾簡短談及香港反修訂《逃犯條例》示威。
另外，美國眾議院議長佩洛西則在Twitter發帖，表示香港人在過去數周站起來反抗修訂《逃犯條例》的行徑，啟迪了世人，強調不論二十國集團（G20）成員還是其他國家，都不應該無視港人的勇氣。
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