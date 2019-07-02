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【逃犯條例．衝擊立法會】林鄭月娥譴責衝擊立法會行為　將追究違法行為 (07:48)

特首林鄭月娥今日（2日）凌晨4時，聯同政務司長張建宗、保安局長李家超及警務處長盧偉聰，在警察總部回應七一遊行及昨日（1日）的衝擊立法會事件。大批在場傳媒指出，在反對修訂《逃犯條例》連串風波中，已有3名年輕人自殺身亡，周一又有衝擊立法會的示威者形容自己「視死如歸」，追問林鄭月娥是否真的有聆聽年輕人聲音，以及是否認為自己對今日局面有責任。林鄭月娥回應稱，無論持不同意見人士對議題有什麼不同看法，都應用和平理性方式表達意見，她「非常傷心、亦很震驚有人選擇用如此暴力，進入立法會大樓內肆意破壞」。

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記者三度問到有年輕人「以死明志」，並已有三人疑因政府未有回應示威者訴求、包括「撤回」修例而自殺，以及有記者問及她是否「完全看不到有人因為這樣而死了」、是否對得起3名死者的家屬；是否仍認為自己在天堂「有個位」、甚至會否「落地獄」等，林鄭月娥都沒有回應。

林鄭月娥亦稱在昨日見到「兩個截然不同的場面」，其一是和平、理性的遊行；另一則是「令人痛心、震驚的違法暴力場面」，包括有示威者以不明液體及有毒化學粉末攻擊警察，以及「以極暴力的方式」衝擊立法會大樓。她批評有關行為「目無法紀」且嚴重影響香港法治的核心價值，對此感到憤慨痛心，予以強烈譴責。她又稱警方處理昨日事件時一直「表現克制」，政府對任何違法行為必定會追究到底」。

保安局長李家超指出，示威者周一衝擊立法會是觸犯一系列嚴重罪行，包括違反公安條例、刑事罪行條例和立法會權力及特權法。他稱近日事件顯示社會上有一撮人「有暴力傾向」，任何公眾活動如滲雜了這些人，會造成很大風險，呼籲市民參加任何公眾活動時，要小心「別有用心的人」會製造事端破壞社會安寧。

另一方面，在下午示威者開始衝擊立法會大樓，直至晚上近9時他們開始撬開立法會內鐵閘時，立法會大樓內都有大批警察駐守；但到晚上約9時，示威者撬開鐵閘步入大樓時，大樓內警員已全部撤離，致令示威者成功闖入再作破壞，警務處長盧偉聰否認警方製造「陷阱」。盧偉聰稱，警方是因為當時立法會大樓現場有「幾個事件發生」而要暫時撤離。

政務司長張建宗雖有出席是次記者會，但全程未有發言。

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