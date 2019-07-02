【立法會清場．短片】防暴警入立法會　會議廳無示威者　警登小巴查證件 (01:55)

【01:30】有警員在立法會大樓內截停一名貼上「高登音樂台」貼紙的男子，警員稱該人無記者證，其後搜身及記錄他的資料。該男子自稱Bon，表示有「高登音樂台」友人叫他協助拍片，示威者離開時，因見仍有記者在場，故未有離開。

【01:02】警方完成夏愨道清場，現場只剩下記者。

【01:00】防暴警察進入立法會大樓，會議廳內無示威者。

【00:52】警方防線已推進至添華道。

【00:48】警方於夏慤道列陣，往中環方向向前推進，防線已至海富中心對出。

【00:44】警方作出警告，稱現場為非法集結，在場人士要向金鐘方向離開，否則警方會進行進一步清場行動。

【00:36】民主黨立法會議員鄺俊宇於夏慤道向警察呼籲停止驅趕行動，讓示威者自行離開。

【00:32】防暴警察於立法會添美道入口，準備攻入立法會內。據悉內裏所有示威者已撤退。

【00:27】大批警察現時身處夏慤道，有示威者舉傘及戴着口罩。

【00:17】防暴警察將大批示威者，由添美道推向夏慤道。有示威者向警察投擲雜物後，被警察包圍。有示威者質疑，何以示威者開始退散，警察仍要施放催淚煙。

立法會示威區被持盾的防暴警察包圍，現場未見有示威者。

【00:09】立法會「煲底」示威區，示威者已四散。

【00:08】警於龍匯道及龍和道一帶施放催淚煙。

【00:03】立法會內，有示威者抬走留守的示威者。立法會示威區部分示威者呼籲「一齊走」後，有部分人離開，但留守示威者仍佔大多數。

警方於龍和道舉「黑旗」，警告會發放催淚煙。

【00:01】修訂《逃犯條例》風波未息，有市民前晚（6月30日）通宵留守立法會示威區，計劃昨晨（7月1日）衝擊灣仔金紫荊廣場七一回歸紀念日的升旗儀式。警方早上在龍匯道與示威者衝突，多次施放胡椒噴霧，其後雙方在夏慤道持續對峙，雙方至中午一度撤離。

至中午1時許，有示威者衝擊立法會側門玻璃，至下午4時許，示威者推倒一塊玻璃後撤走。至5時，示威者再衝擊立法會正門，以鐵通等硬物持續擊毁多塊玻璃，警方並無阻止，一直留在立法會內與示威者對峙。

至晚上9時，示威者撬開立法會一捲閘，原駐守閘後的警員已撤離，立法會正門警員亦已離開。大批示威者衝入立法會內，其後進入會議廳等不同地點破壞內部設施。約10時半，警方表示會在短時間內清場，示威者至11時半宣布，有3人堅持一直留守在會議廳，其他人已撤出立法會。近今日凌晨零時，警方在金鐘龍和道和軍器廠街一帶佈防，緩緩向立法會推進，並舉藍色警告牌要求示威者離去。大批示威者返回立法會，聲稱要帶走堅持留守的示威者。

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