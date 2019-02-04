【衝擊立法會】戴啟思：示威者或觸犯多項刑事罪　陳弘毅批公民黨「視法治為無物」 (23:25)

【23:20】基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今晚在facebook發文，形容立法會遭示威者破壞的情況「慘不忍睹」，相信大部分市民會予以譴責。他強調，無論是身體還是語言暴力，「除非是法律所允許的，否則都是違反法治、人權和正義的」，呼籲不同政見者應在互相尊重的基礎上，通過理性討論，以合法途徑解決紛爭。
公民黨今日發出聲明，表示是特首林鄭月娥毋視民意，引致七一民怨大爆發。陳弘毅對有關聲明感到痛心，他說：「這個聲明令我痛心。其核心成員包括大律師的這個政黨竟然可以縱容暴力和明顯犯法的行為，視法治為無物，這是法律人的悲哀，也是香港的悲哀。」
【22:50】大律師公會主席戴啟思回覆《明報》查詢，回應今晚（1日）大批示威者闖入立法會，稱對有關行為感到失望。他指出，示威者可能違反多項刑事罪行，包括非法集結、刑事毀壞、強行進入處所等，至於會否構成暴動要視乎檢控方如何處理。
戴啟思表示，大家都看見示威者感到沮喪，豁了出去（got nothing to lose）。對於政府應如何緩和社會氣氛，他稱政府不應讓步予衝擊行為，但同時應該回應市民部分訴求，緩和社會氣氛，包括撤回修訂《逃犯條例》，以及成立獨立調查委員會調查警察使用武力。
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