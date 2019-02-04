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【逃犯條例．衝擊立法會】民主派批林鄭是罪魁禍首　建制派撐警追究暴力行為 (23:00)

【22:54】民主派議員與民陣發表聯合聲明，批評特首林鄭月娥自6月9日以來的公開露面，「均表現出傲慢態度，令事件火上加油」，形容她是今日（1日）危機的罪魁禍首，且她至今「未有任何回應和溝通的誠意，拒絕面對社會」，將年輕人「推到絕望」。

民主派及民陣要求林鄭月娥親自面對民意及回應群眾訴求；並重申自6月以來的五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、追究6．12開槍責任、撤回6．12暴動定性、釋放被捕人士及林鄭月娥下台。

【19:52】建制派有41名立法會議員今日（7月1日）發表聲明，嚴厲譴責示威者凌晨向警方擲水樽及液體等，令多名警員受傷，以及下午暴力衝擊立法會大樓，支持警方追究。公民黨則發聲明稱，特首林鄭月娥連日不出來回應港人訴求，漠視民意，引致七一民怨大爆發。

建制派議員的新聞稿稱，「極端激進暴力分子」今日的連串違法行為，嚴重破壞社會秩序和安寧，挑戰法治，呼籲愛好和平、堅信香港核心價值的市民與他們劃清界線，並支持警方追究違法者責任。

另外，實政圓桌議員田北辰的名字，並沒見諸上述建制派議員聯署上。田北辰表示，他已回應同意建制派這份聲明，但沒人回應他的相關信息。

另一方面，公民黨發聲明稱，自6月9日起，港人多次以不同方式向政府表達清晰訴求，惟林鄭月娥僅以暫緩修訂《逃犯條例》回應，連日來未公開露面，只私下會晤政協和警方，予人毋視民意、只顧鞏固個人勢力之感，引致七一民怨大爆發。公民黨要求林鄭月娥在今日內親身回應市民各項訴求。

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