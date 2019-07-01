【逃犯條例】建制派撐警追究暴力行為　公民黨促林鄭今回應市民訴求 (19:52)

建制派議員的新聞稿稱，「極端激進暴力分子」今日的連串違法行為，嚴重破壞社會秩序和安寧，挑戰法治，呼籲愛好和平、堅信香港核心價值的市民與他們劃清界線，並支持警方追究違法者責任。

另外，實政圓桌議員田北辰的名字，並沒見諸上述建制派議員聯署上。田北辰表示，他已回應同意建制派這份聲明，但沒人回應他的相關信息。

另一方面，公民黨發聲明稱，自6月9日起，港人多次以不同方式向政府表達清晰訴求，惟林鄭月娥僅以暫緩修訂《逃犯條例》回應，連日來未公開露面，只私下會晤政協和警方，予人毋視民意、只顧鞏固個人勢力之感，引致七一民怨大爆發。公民黨要求林鄭月娥在今日內親身回應市民各項訴求。

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