【逃犯條例】政府強烈譴責暴力衝擊立法會　行會非官守議員：支持警方追究責任 (23:39)

行政會議全體非官守議員支持警方追究責任，把違法者繩之於法，維持公眾秩序。

【19:16】政府傍晚發新聞稿，強烈譴責今日下午示威者以鐵籠車和鐵枝等攻擊性武器破壞立法會玻璃大門，並對此深表遺憾。

政府發言人表示，香港是一個法治社會，暴力行為向來不為社會接受；使用暴力的示威者必須立即停止有關行為，警方會採取適當執法行動保障社會秩序和市民安全。

立法會主席梁君彥傍晚再次透過發言人表示，對於有示威者繼續使用極暴力的手法衝擊立法會綜合大樓，令大樓多處地方受到嚴重破壞，深感痛心及極度遺憾。他再次譴責使用暴力衝擊大樓的人。

梁君彥再次呼籲，要和平理性地表達意見，並立即停止任何暴力行為。

【不斷更新】金鐘及灣仔示威情況