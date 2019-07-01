【七一遊行】港大AI團隊公布初步人數：26.5萬 (22:16)

民陣發起的七一遊行在下午約3時於維園起步，雖然終點臨時改為遮打道行人專用區，由於團隊的觀察點設於波斯富街天橋及軍器廠街天橋，故更改終點對點算沒有影響。當中香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝，在兩條天橋觀察點共安排13人作人手點算，每5分鐘會取其中1分鐘的人流計算；負責AI團隊的君宇人工智能有限公司則在兩天橋共設置7部流動裝置拍攝遊行影像，即時計算遊行人數。因應遊行人士私隱問題，全部裝置均攝向遊行人士背部，所有相片及影片在完成統計後將刪除。至於遊行人士曾經取道非原定路線的駱克道，團隊表示已經把有關人流計算入總數內。

君宇人工智能有限公司策劃總監黃君保表示，AI系統會同時有7個檢測模型（model）點算跨過影格中的紅線（counting line）的人數，並會即時與葉兆輝團隊的人手點算作比對，「7個model裏面有兩個model都接近的，那麼我們就會用那個model作運算」。

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