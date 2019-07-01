【逃犯條例】蔡子強：衝擊立法會令人疑惑　恐傷害反修例運動 (18:56)

蔡子強分析，今日（1日）媒體焦點不是和平的民陣遊行，而是衝擊行動，他認為會令電視旁的一般市民、中央領導人產生偏見，對運動造成很大傷害。他指出，6月12日立法會原定要審議修訂《逃犯條例》，當時衝擊尚有明確目標；但今日就算衝入立法會「又點呢？」他認為，今日的衝擊行為，與過去兩周示威者的行為有很大分別，上兩周示威者會講道理、克制，會聽泛民議員勸阻，今日卻不是。

他認為，民主派要小心處理今次事件，因為今日衝擊行為未必能取得輿論同情，相信民主派議員仍會避免「割蓆」、指摘，但下一步如何處理，則要視乎他們的政治智慧。

立法會議員、民主黨主席胡志偉稱，政府過去兩周都沒認真回應示威者訴求，「閂晒所有門」，他指摘這是「等群眾情緒更高漲時，就用更高武力去鎮壓」。他指出，議員做不到平復市民情緒，應由政府去做，批評政府「和平示威就當人死」，他不希望這樣的狀態繼續。

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