【逃犯條例】示威者：中午開會投票　得出「衝擊立法會及政總」決定 (17:46)

警方上午撤防後，一眾示威者經討論，決定退回立法會「煲底」商議之後對策；約中午12時，煲底坐滿數百人，有人於旗杆下與附近過百名示威者開會。記者留意到，示威者一度希望表決衝擊時間，有人希望即時衝擊，但被指物資不足；亦有人認為應待七一遊行市民到場才衝擊，但憂慮他們多為「和理非」，或不支持衝擊。

有示威者透露，今午大約12時許，有人召集各路示威者到「煲底」，表示「有嘢傾」並投票。

該示威者續指出，當時有數百人在場「投票」，包括4個選項：「衝擊立法會及政總」、「衝擊禮賓府」、「衝擊金紫荊廣場」及「衝擊紅磡體育館」。

最終大部分示威者贊成衝擊立法會及政總，部分示威者首先搬動鐵馬等到「煲底」正門準備；惟有急救人員不認同行動，稱「示威者送死」及「（衝擊）會冇左個救護站」。

示威者與急救人員一輪爭執後，最後決定妥協，把鐵馬等搬到立法會添美道側門，於下午1時半發起衝擊行動，以鐵枝、鐵馬及手推車撞向玻璃門；直至約下午4時，一對玻璃門下方終於被撞破穿了個大洞，示威者收隊離去。

逃犯條例 相關報道：

【不斷更新】金鐘及灣仔示威情況

林鄭月娥七一酒會致辭 承諾汲取教訓 政府施政更開放包容

李家超籲和平表達意見 曾偉雄稱獨立調查委員會沒必要