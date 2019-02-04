【逃犯條例．七一遊行．短片】遊行市民持各式標語　「不撤不散、香港加油」 (16:56)

民陣下午舉行七一遊行，由於有示威者衝擊立法會，民陣宣布遊行終點由政府總部改為中環遮打道。不少參與遊行的市民手持自製或他人派發的各式標語，包括「不撤不散」、「林鄭下台」、「香港加油」、「警察冷靜請勿開槍」、「官員要問責 6．12須徹查」等。
56歲的李先生連同今日（1日），共參與4次反修例遊行。他認為遊行未必對政府構成壓力，但若不遊行，就會容許政府更為所欲為；又說若不是發生6．12嚴重衝突，政府也不會宣布決定暫緩修例。他表示，堅持上街是因為「完全不相信內地會有公平審訊」，且希望表達撤回修例和成立獨立調查委員會等訴求。
退休人士梁先生與數名朋友，用約一天時間設計了「獨立調查 還警清白」貼紙，花約1000元印製後，派發予其他遊行人士。他表示，香港是法治社會，要弄清6．12衝突是否警察責任。
在遊行隊伍中，有家長帶同孩子派發冰鎮蘋果，不少遊行人士接過後向他們道謝。
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