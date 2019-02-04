【逃犯條例．七一遊行】香港民意研究所點人數　至晚上8時54分軍器廠街：233,848 (21:47)

【21:44】香港民意研究所表示，全日點算在晚上9時前結束。目前七一遊行人數點算最新數據如下：
1. 經過銅鑼灣波斯富街與軒尼詩道交界行人天橋底的人數：104,920（下午2:55至晚上7:15）；
2. 經過灣仔軒尼詩道與軍器廠街交界行人天橋底的人數：233,848（由下午3:50至晚上8:54）。
【17:05】今日（7月1日）七一遊行，除主辦單位民陣外，至少兩個團隊派員點算遊行人數。香港民意研究所（前身港大民意研究計劃）脫離港大社會科學院獨立運作後，今日首次點算七一遊行人數，研究所由前港大民意研究計劃總監鍾庭耀帶領，其團隊成員在波斯富街天橋上接受《明報》網站記者訪問時表示，下午約4時，平均每兩分鐘有約1257人經過波斯富街；下午5時，每兩分鐘約1500人經過軍器廠街。
另外，《明報》及有線新聞，與香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝、美國得州州立大學地理學系副教授鄒之喬及人工智能（AI）公司合作，結合人手統計及AI辨識技術，亦分別於銅鑼灣波斯富街及灣仔軍器廠街設監察點，點算今日七一遊行人數。
葉兆輝今午曾到波斯富街及軍器廠街天橋觀察，他接受查詢時表示，今日遊行人數多與少並不重要，其團隊是希望計算出可信的人數。
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