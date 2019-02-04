【逃犯條例．七一遊行】香港民意研究所點人數　每兩分鐘1500人途經軍器廠街 (17:05)

另外，《明報》及有線新聞，與香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝、美國得州州立大學地理學系副教授鄒之喬及人工智能（AI）公司合作，結合人手統計及AI辨識技術，亦分別於於銅鑼灣波斯富街及灣仔軍器廠街設監察點，點算今日七一遊行人數。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝今午曾到波斯富斯街及軍器廠街天橋觀察，他接受查詢時表示，今日遊行人數多與少並不重要，其團隊是希望計算出可信的人數。

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