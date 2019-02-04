【七一遊行】食店不介意生意跌　「在銅鑼灣開店預有遊行示威」　有髮型屋免費派水 (17:45)

由於預計稍後遊行人數漸增，交通會進一步受阻，蔡小姐讓個別原本5時下班員工提早收工，免得員工難乘車回家。她說，由於封路，人流必然會減少，生意額會微跌，但她笑言「在銅鑼灣開舖就預咗」，所幸是遊行人士都要吃飯，亦會帶來生意。她對比佔領運動那段時間，銅鑼灣主要路段被佔，現時遊行封路只屬小事，相信其他食肆亦可接受。

位於怡和街與記利佐治街交界的「香港免稅藥粧」，職員鄧先生表示無奈，他說，6月16日因遊行人數眾多，全堵在門口，根本無法做生意，當日下午約2時至5時拉閘休息，全日只賣出二三百支水。他表示，遊行令內地客近月減少前往銅鑼灣，所以6月生意額較5月減少一半，但照舊要交60多萬元店舖租金，所以6月要虧蝕，未敢預測7月能否恢復盈利。

在軒尼詩道，髮型屋「NH Natural Hair」在店門貼上「林鄭下台」及「反送中」海報，又在門口放了多杯水，供遊行人士免費飲用，更寫明有洗手間提供及「香港人加油」。店內3名員工不斷在店內水機斟水再放到門外，截至下午4時半已派了逾50杯水。途人拿取盛滿水的紙杯時連連道謝，又指店舖有良心。

髮型屋職員賴小姐上月16日亦有參與反對修訂《逃犯條例》遊行，惜今日未能請假，所以派水以表支持，但不忘鄭重聲明，這純粹職員立場，與公司無關。她表示，平日客人買產品時會採取預訂方式，所以未覺生意受影響。她表明，特首林鄭月娥一日未講明會「撤回」修例，一日都不會「收貨」，假如再有遊行，她亦會身體力行反對到底，今日放工後亦會加入遊行隊伍。

同在軒尼詩道，「肥仔記麵食」是另一間對遊行人士友善的商店，店門貼上「洗手間全日開放」字樣。麵店職員伍先生稱，早在民陣發起4月底的反修例遊行，已有不少遊行人士入內欲借用洗手間，後來6月兩次反修例遊行人數眾多，他乾脆在門口列明開放洗手間，「免得市民逐個問」。民陣近月發起多次反修例遊行，伍先生稱生意未受影響，「啲人遊行都會肚餓，都要食嘢」，所以生意額與平常無異。

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