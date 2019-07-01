【七一遊行】食店不介意生意跌　「在銅鑼灣開店預有遊行示威」 (15:13)

由於預計稍後遊行人數漸增，交通會進一步受阻，蔡小姐讓個別原本5時下班員工提早收工，免得員工難乘車回家。她說，由於封路，人流必然會減少，生意額會微跌，但她笑言「在銅鑼灣開舖就預咗」，所幸是遊行人士都要吃飯，亦會帶來生意。她對比佔領運動那段時間，銅鑼灣主要路段被佔，現時遊行封路只屬小事，相信其他食肆亦可接受。

位於怡和街與記利佐治街交界的「香港免稅藥粧」，職員鄧先生表示無奈，他說，6月16日因遊行人數眾多，全堵在門口，根本無法做生意，當日下午約2時至5時拉閘休息，全日只賣出二三百支水。他表示，遊行令內地客近月減少前往銅鑼灣，所以6月生意額較5月減少一半，但照舊要交60多萬元店舖租金，所以6月要虧蝕，未敢預測7月能否恢復盈利。

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