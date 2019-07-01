【逃犯條例．七一遊行】最新巴士改道消息 (15:12)

民陣與警方商討下午七一遊行安排後，遊行改以遮打道為終點。九巴、新巴及城巴因應港島區交通情况，部分路線改道或暫停服務。
九巴受影響路線：101、103、104、109、111、113、115、182、307、601、603、619、673、680、681、690、905、914、934、936、948、960、961、968、978
新巴/城巴：
暫停路線：1、5X、12、23、26、103、260、789、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R
改道路線：2、2A、2X、5B、6、6X、8、8P、8X、10、11、12A、12M、15、18P、18X、19、25、25A、37A、37B、40、40M、75、77、88R、90、90B、97、99、101、102、104、106、109、111、112、113、115、116、117、182、182X、307、590、601、619、680、690、720、722、780、788、905、914、930X、948、962B、962X、967、969、A11、A12、E11、E11A
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 巴士 七一遊行 九巴 新巴 城巴 民陣 遊行 改道