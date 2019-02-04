【逃犯條例】警籲遊行延期　民陣：未知能否準時出發　速龍制服見「C4、C5」無警員編號 (14:16)

民陣主辦的七一遊行原定下午3時由維園出發，警方下午近2時見記者，稱基於現時立法會現場情況，「以公共安全及公共秩序考慮」，向民陣提出三項建議，包括遊行延期舉行、只在維園中央草坪集會，或改以灣仔作遊行終點，全部遭民陣拒絕，警方遺憾民陣「罔顧（遊行）參與者安全」，呼籲市民慎重考慮是否仍參加下午的遊行。民陣召集人岑子杰表示，會先與警方商討遊行安排，暫未知能否準時3時出發。
警方又表示，立法會仍正發生「極度暴力的衝擊」，現場仍有超過1500名「暴力示威者」在政總一帶，現場指揮官會因應情况調配人手及應對方法。
另外，記者早上在灣仔一帶所見，俗稱「速龍小隊」的警方特別戰術小隊，制服上出現「C4」、「C5」等疑似隊制編號，但仍舊沒有警員編號。警察公共關係科高級警司江永祥下午稱，保安局及警方早前都已「作出過一些演繹」，指出速龍小隊制服設計時「並無預留位置」放警員編號，警員會「盡可能」把警員編號放上制服。
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