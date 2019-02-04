【逃犯條例】警籲遊行延期　民陣：未知能否準時出發　速龍制服見「C4、C5」無警員編號 (14:16)

警方又表示，立法會仍正發生「極度暴力的衝擊」，現場仍有超過1500名「暴力示威者」在政總一帶，現場指揮官會因應情况調配人手及應對方法。

另外，記者早上在灣仔一帶所見，俗稱「速龍小隊」的警方特別戰術小隊，制服上出現「C4」、「C5」等疑似隊制編號，但仍舊沒有警員編號。警察公共關係科高級警司江永祥下午稱，保安局及警方早前都已「作出過一些演繹」，指出速龍小隊制服設計時「並無預留位置」放警員編號，警員會「盡可能」把警員編號放上制服。

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