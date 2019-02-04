【逃犯條例．七一遊行．不斷更新】警以立法會有衝突為由勸阻　民陣改以遮打道為終點 (15:33)

他指出，政府因反對派的連串示威行動而輕易退縮，是不可接受：「我認為政府應該就修訂逃犯條例的議題上設立全民投票，並很有信心支持修例的市民會比反修例人士多。」

另外，他表示會於慶回歸活動後轉到七一遊行活動，告訴遊行市民要用溫和手法表達訴求，不要採用武力。

【15:25】遊行隊伍隊頭出發約半小時，維園中央草坪維持半滿狀態，同時有市民繼續由記利佐治街進入草坪。等候出發的市民不時大叫「開路、開路」。

【15:10】在港鐵油塘站前往北角的列車內，車長宣布列車服務回復正常，多謝乘客體諒及請他們加油，車內有穿黑衣的乘客拍手。

【14:58】民陣不斷稱有參與者不適，需紅十字會人員協助。遊行隊伍速度緩慢，維園出口十分擠塞。

【14:53】56歲的李先生今天已第4次參加反修例遊行，他認為，遊行未必會對政府構成壓力，但若不舉辦遊行，就變相容許政府更為所欲為。他相信，特首林鄭月娥基於性格，不會積極回應今天遊行，表現「比梁振英更差」；但他堅持上街，是因為「完全不相信內地會有公平審訊」，且希望表達撤回修例和成立獨立調查委員會等訴求。

他指出，林鄭月娥對中央政府十分「聽話」，香港對她來說只是一份「功課」，她並無考慮過香港人的福祉。若不是6月12日發生警民嚴重衝突，政府也不會宣布決定暫緩修例。

【14:49】民陣宣布遊行出發，警方未有阻撓；民陣以與警方無法達成共識，宣布改以遮打道行人專用區為終點。民陣亦提醒市民，由於修頓球場至遮打道一段道路或不受不反對通知書保障，遊行市民須保障自身安全，並按照自己需要離開；另遊行市民若有遊行以外的活動，亦請務必注意安全。

【14:40】有示威者今午嘗試衝入立法會，警方以安全為由，稱立法會大樓不宜作為今次遊行終點。

身處維園的警方代表，今日下午約兩時半應民陣要求，以咪高峰向市民交代遊行安排。警方代表稱，為顧及參與者安全，建議民陣考慮延期遊行、改為在維園集會，或以修頓球場作終點。

民陣召集人岑子杰反建議以中環遮打道行人專用區為終點，但被警方拒絕，現場群眾隨即報以噓聲。

岑子杰其後稱，會與警方再商討。現場市民跟隨主辦單位口號，高呼「我有權示威，無須警方批准」。

【14:33】民陣表示，警方建議遊行改期，等候出發的市民報以噓聲，並大叫「我有權示威 毋須警方批准」，又有市民大叫「立法會見」。警方以遊行終點立法會示威區有示威活動為由建議改期。

【14:00】不少市民已進入維園草坪。30多歲的何先生首次出席反修例遊行，因前兩次有工作在身。他覺得前兩次百萬人遊行，都只是換來政府一句「sorry囉」，遊行意義不大；但仍然要令政府知道，仍有市民反對修例，故仍參與遊行。何先生笑言把20公斤重的兒子揹在身上非常辛苦，但會堅持完成遊行；如未來網民或團體再召集行動，都會參加。

45歲的陳先生則表示，每次反修例遊行均有參加，但他覺得作用不大，因為政府態度強硬，「仲衰過梁振英，起碼他把國民教育擱置」，但是他害怕政府「側側膊就過咗」，所以堅持參加遊行和集會。不過，他認為未來示威者要聚焦11月的區議會選舉，「踢走保皇黨」。

【13:45】警方建議民陣把七一遊行延期，或只在維園中央草坪集會，以及更改遊行路線以灣仔為終點，主辦單位都拒絕。警方表示遺憾，指主辦單位罔顧市民安全，呼籲市民考慮是否參與下午遊行。

【13:40】陸續有市民進入維園草坪。烈日當空，不少人開傘遮蔭。

【13:12】民陣舉辦的七一遊行今午（7月1日）下午3時由銅鑼灣維園出發，前往政府總部。記者在港鐵銅鑼灣站觀察，見下午1時過後，已出現人潮。

逃犯條例．七一遊行 相關報道：

最新巴士改道消息

大數據預測最多80萬人上街 專家憂年輕人採更極端手段

4口罩男闖民間電台辦公室 毀大門及遊行道具