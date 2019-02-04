港聞
下一篇 上一篇

【七一遊行．不斷更新．短片+多圖】遊行龍頭抵遮打道終點　銅鑼灣仍擠擁 (17:54)

【17:50】民陣七一遊行改以德輔道中及遮打道交界為終點後，現場所見，遊行市民到達終點後陸續散去，逗留者不算很多。

【17:28】銅鑼灣渣甸街人流眾多，市民不斷高呼「開路」。

【17:10】波斯富街東方表行對上單位，有人朝街道遊行市民丟下疑似白色油漆液體，砸在前立法會議員劉小麗身旁地上，遊行市民要繞道前行，劉小麗則高呼「我唔驚你」及「暴徒」，並提醒市民可打開雨傘。其後有人高空擲物，朝遊行隊伍擲下原子筆等物品，有工作人員開始打開帳篷，劉小麗稱已報警。

【17:02】維園中央草坪人潮散去，遊行市民由天后方向直接進入高士威道參與遊行，人流暢順；現時未見龍尾。

【16:50】警察布防在警察總部外圍阻止遊行市民接近，有市民向警員大叫「香港警察，知法犯法」、「可恥」；有人則拋出狗糧；另有媽媽帶同兩名子女，對他們說：「認住啲警察，尤其是係啲白衫，衰人嚟㗎打學生」

【16:48】本報記者身處遊行隊伍，下午3時40分左右離開維園，至今仍身處銅鑼灣渣甸街，等了接近50分鐘仍未能前進。

【16:40】銅鑼灣港鐵站內仍大有批穿黑衣的遊行市民，港鐵職員持大聲公表示，B、C銅鑼灣廣場出口及路面均非常多人，已實施人流管制，呼籲乘客轉向A出口時代廣場離開車站。

【16:35】銅鑼灣渣甸街人潮未散，並延伸至渣甸坊，不少小販未有開門營業。

【16:13】沿德輔道中前往中環遮打道的民陣遊行隊頭，到達遮打道終點，現場有警方擺設分界線，防止遊行人士再前進。民陣召集人岑子杰在下午4時15分於遮打道終點宣布遊行結束，他續稱，警方對民陣遊行的不反對通知書時效直至今日午夜，「大家可以去大家要去的地方」。

【15:58】隊頭經過金鐘道太古廣場門口，部分遊行市民選擇按原先遊行路線，轉彎沿樂禮道往金鐘政總方向進發；亦有部分市民按民陣建議，繼續直行至中環遮打道，兩條路線均暫未有警方阻撓。

【15:54】希慎廣場對開渣甸坊擠滿人潮，未能移動，在場市民大叫「開路」。

【15:51】在軒尼詩道及軍器廠街交界，有遊行市民要求警方開路，數分鐘後警方開啟東行車線。

【15:44】警察總部對開軍器廠街已見到遊行隊頭。警方早前建議遊行隊伍改以灣仔修頓球場為終點被民陣拒絕後，遊行隊伍下午約3時40分經過修頓球場時，未有警員阻撓。民陣召集人岑子杰提醒遊行市民，經過修頓後若繼續參與遊行，或被視為違反警方不反對通知書，呼籲市民最要緊是保護自己，但亦希望市民一起遊行至中環遮打道。岑子杰亦稱，警方往後若要追究，可追究他一人。

【15:33】慶委會於維園硬地足球場正舉行慶回歸活動，大批遊行市民於維園足球場與草地之間的閘口不斷高呼「開路」，與十多名警員在足球場內戒備，雙方正在對峙。有工作人員在場內架設更多鐵馬戒備。

【15:26】來自深圳、現年69歲的陳先生，今日特意到港參與七一慶回歸活動。他認為，特首林鄭月娥於回應《逃犯條例》修訂事件上「慢左半拍」，並建議政府應就修例進行全民投票，他相信支持修例的市民不會比反修例人士少。

他指出，政府因反對派的連串示威行動而輕易退縮，是不可接受：「我認為政府應該就修訂逃犯條例的議題上設立全民投票，並很有信心支持修例的市民會比反修例人士多。」

另外，他表示會於慶回歸活動後轉到七一遊行活動，告訴遊行市民要用溫和手法表達訴求，不要採用武力。

【15:25】遊行隊伍隊頭出發約半小時，維園中央草坪維持半滿狀態，同時有市民繼續由記利佐治街進入草坪。等候出發的市民不時大叫「開路、開路」。

【15:12】隊頭經過銅鑼灣祟光百貨對開。

【15:10】在港鐵油塘站前往北角的列車內，車長宣布列車服務回復正常，多謝乘客體諒及請他們加油，車內有穿黑衣的乘客拍手。

【15:00】在維園足球場舉辦嘉年華的慶委會稱，下午2時有4、5小批人在場內騷擾，包括對準參與嘉年華的市民拍照，呼籲有意參加慶回歸活動的市民不一定要到維園，也可參加不同地區的相關活動。

【14:58】民陣不斷稱有參與者不適，需紅十字會人員協助。遊行隊伍速度緩慢，維園出口十分擠塞。

【14:53】56歲的李先生今天已第4次參加反修例遊行，他認為，遊行未必會對政府構成壓力，但若不舉辦遊行，就變相容許政府更為所欲為。他相信，特首林鄭月娥基於性格，不會積極回應今天遊行，表現「比梁振英更差」；但他堅持上街，是因為「完全不相信內地會有公平審訊」，且希望表達撤回修例和成立獨立調查委員會等訴求。

他指出，林鄭月娥對中央政府十分「聽話」，香港對她來說只是一份「功課」，她並無考慮過香港人的福祉。若不是6月12日發生警民嚴重衝突，政府也不會宣布決定暫緩修例。

【14:49】民陣宣布遊行出發，警方未有阻撓；民陣以與警方無法達成共識，宣布改以遮打道行人專用區為終點。民陣亦提醒市民，由於修頓球場至遮打道一段道路或不受不反對通知書保障，遊行市民須保障自身安全，並按照自己需要離開；另遊行市民若有遊行以外的活動，亦請務必注意安全。

【14:40】有示威者今午嘗試衝入立法會，警方以安全為由，稱立法會大樓不宜作為今次遊行終點。

身處維園的警方代表，今日下午約兩時半應民陣要求，以咪高峰向市民交代遊行安排。警方代表稱，為顧及參與者安全，建議民陣考慮延期遊行、改為在維園集會，或以修頓球場作終點。

民陣召集人岑子杰反建議以中環遮打道行人專用區為終點，但被警方拒絕，現場群眾隨即報以噓聲。

岑子杰其後稱，會與警方再商討。現場市民跟隨主辦單位口號，高呼「我有權示威，無須警方批准」。

【14:33】民陣表示，警方建議遊行改期，等候出發的市民報以噓聲，並大叫「我有權示威 毋須警方批准」，又有市民大叫「立法會見」。警方以遊行終點立法會示威區有示威活動為由建議改期。

【14:00】不少市民已進入維園草坪。30多歲的何先生首次出席反修例遊行，因前兩次有工作在身。他覺得前兩次百萬人遊行，都只是換來政府一句「sorry囉」，遊行意義不大；但仍然要令政府知道，仍有市民反對修例，故仍參與遊行。何先生笑言把20公斤重的兒子揹在身上非常辛苦，但會堅持完成遊行；如未來網民或團體再召集行動，都會參加。

45歲的陳先生則表示，每次反修例遊行均有參加，但他覺得作用不大，因為政府態度強硬，「仲衰過梁振英，起碼他把國民教育擱置」，但是他害怕政府「側側膊就過咗」，所以堅持參加遊行和集會。不過，他認為未來示威者要聚焦11月的區議會選舉，「踢走保皇黨」。

【13:45】警方建議民陣把七一遊行延期，或只在維園中央草坪集會，以及更改遊行路線以灣仔為終點，主辦單位都拒絕。警方表示遺憾，指主辦單位罔顧市民安全，呼籲市民考慮是否參與下午遊行。

【13:40】陸續有市民進入維園草坪。烈日當空，不少人開傘遮蔭。

【13:12】民陣舉辦的七一遊行今午（7月1日）下午3時由銅鑼灣維園出發，前往政府總部。記者在港鐵銅鑼灣站觀察，見下午1時過後，已出現人潮。

逃犯條例．七一遊行 相關報道：

最新巴士改道消息

大數據預測最多80萬人上街　專家憂年輕人採更極端手段

4口罩男闖民間電台辦公室　毀大門及遊行道具

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 七一遊行 銅鑼灣站 銅鑼灣 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例．不斷更新．短片】示威者再擊破立法會玻璃
【逃犯條例．不斷更新．短片】示威者再擊破立法會玻璃
【逃犯條例】示威者：中午開會投票　得出「衝擊立法會及政總」決定
【逃犯條例】示威者：中午開會投票　得出「衝擊立法會及政總」決定
【七一遊行】食店不介意生意跌　「在銅鑼灣開店預有遊行示威」　麵店歡迎遊行人士借用廁所
【七一遊行】食店不介意生意跌　「在銅鑼灣開店預有遊行示威」　麵店歡迎遊行人士借用廁所
【七一遊行】監警會主席梁定邦：三地點觀察遊行
【七一遊行】監警會主席梁定邦：三地點觀察遊行
【逃犯條例．七一遊行】香港民意研究所點人數　每兩分鐘1500人途經軍器廠街
【逃犯條例．七一遊行】香港民意研究所點人數　每兩分鐘1500人途經軍器廠街
【逃犯條例．七一遊行．短片】遊行市民持各式標語　「不撤不散、香港加油」
【逃犯條例．七一遊行．短片】遊行市民持各式標語　「不撤不散、香港加油」
4口罩男闖民間電台辦公室刑毁　人力街站再被破壞
4口罩男闖民間電台辦公室刑毁　人力街站再被破壞
【逃犯條例．七一遊行】最新巴士改道消息
【逃犯條例．七一遊行】最新巴士改道消息
【逃犯條例】警籲遊行延期　民陣：未知能否準時出發　速龍制服見「C4、C5」無警員編號
【逃犯條例】警籲遊行延期　民陣：未知能否準時出發　速龍制服見「C4、C5」無警員編號
【逃犯條例．七一遊行】大數據預測最多80萬人上街　專家憂年輕人採更極端手段
【逃犯條例．七一遊行】大數據預測最多80萬人上街　專家憂年輕人採更極端手段
魔鬼山現「痛心疾首」直幡
魔鬼山現「痛心疾首」直幡
警檢77萬毒品　深水埗15歲少年涉販毒被捕
警檢77萬毒品　深水埗15歲少年涉販毒被捕
工人天水圍貨櫃場遭鏟車壓斃
工人天水圍貨櫃場遭鏟車壓斃
【逃犯條例】李家超籲和平表達意見　曾偉雄稱獨立調查委員會沒必要
【逃犯條例】李家超籲和平表達意見　曾偉雄稱獨立調查委員會沒必要
背包遭友人拋入小學　男子爬牆入內遭防盜鐵枝刺傷胸口
背包遭友人拋入小學　男子爬牆入內遭防盜鐵枝刺傷胸口
尖沙嘴酒吧遭擲燃燒玻璃樽　警反三合會調查
尖沙嘴酒吧遭擲燃燒玻璃樽　警反三合會調查
【逃犯條例‧短片】林鄭月娥七一酒會致辭　承諾汲取教訓　政府施政更開放包容
【逃犯條例‧短片】林鄭月娥七一酒會致辭　承諾汲取教訓　政府施政更開放包容
鄭泳舜容海恩任太平紳士　3警「山竹」落海救人獲銀英勇勳章
鄭泳舜容海恩任太平紳士　3警「山竹」落海救人獲銀英勇勳章
教大生墮樓亡　校長張仁良盼年輕人正面面對困難　市民立法會「煲底」獻花表痛心
教大生墮樓亡　校長張仁良盼年輕人正面面對困難　市民立法會「煲底」獻花表痛心
29歲女IFC平台花園墮斃
29歲女IFC平台花園墮斃
【圖看新聞】「連儂牆」下午被拆　晚上再現
【圖看新聞】「連儂牆」下午被拆　晚上再現
【逃犯條例】記者採訪撐警集會被辱罵吐口水　記協攝記協聯合聲明譴責
【逃犯條例】記者採訪撐警集會被辱罵吐口水　記協攝記協聯合聲明譴責
【逃犯條例】七一升旗儀式不設公眾觀禮區　會展一帶封路
【逃犯條例】七一升旗儀式不設公眾觀禮區　會展一帶封路
【逃犯條例】撐警集會稱16.5萬人出席　警：5.3萬人　前一哥鄧竟成：阿sir madam我撐你
【逃犯條例】撐警集會稱16.5萬人出席　警：5.3萬人　前一哥鄧竟成：阿sir madam我撐你
【逃犯條例】憂墮樓事件現模仿效應　教育心理學家：避免合理化自殺行為
【逃犯條例】憂墮樓事件現模仿效應　教育心理學家：避免合理化自殺行為
在職家庭照顧者調查：時間分配成壓力來源
在職家庭照顧者調查：時間分配成壓力來源
【逃犯條例】外交部駐港公署facebook向警察致敬
【逃犯條例】外交部駐港公署facebook向警察致敬
【逃犯條例．七一遊行】人民力量會址遭蒙面漢闖入搗亂　鎅七一遊行橫額淋清潔劑
【逃犯條例．七一遊行】人民力量會址遭蒙面漢闖入搗亂　鎅七一遊行橫額淋清潔劑
【逃犯條例】田北俊倡設獨立調查委員會　斥建制派議員無盡責
【逃犯條例】田北俊倡設獨立調查委員會　斥建制派議員無盡責
秀茂坪夫婦與情侶打鬥　疑涉金錢糾紛
秀茂坪夫婦與情侶打鬥　疑涉金錢糾紛
有報道指港鐵嘉華涉利益衝突　馬時亨：嚴重失實　保留所有追究權利
有報道指港鐵嘉華涉利益衝突　馬時亨：嚴重失實　保留所有追究權利
【逃犯條例．七一遊行】胡志偉：林鄭七一當日若未能展示真誠認錯　警方示威者須防「擦槍走火」
【逃犯條例．七一遊行】胡志偉：林鄭七一當日若未能展示真誠認錯　警方示威者須防「擦槍走火」
【逃犯條例】羅致光：香港是我家　讓我們一起愛護它
【逃犯條例】羅致光：香港是我家　讓我們一起愛護它
新娘潭路私家車電單車相撞　鐵騎士昏迷送院
新娘潭路私家車電單車相撞　鐵騎士昏迷送院
【逃犯條例】何君堯：林鄭道歉令警隊士氣空前低落
【逃犯條例】何君堯：林鄭道歉令警隊士氣空前低落
葵涌男子疑欠債　遭毆打兼偷走手機
葵涌男子疑欠債　遭毆打兼偷走手機
尼泊爾男工遭機器切斷拇指
尼泊爾男工遭機器切斷拇指
【逃犯條例】張建宗：當務之急盡快恢復社會安寧　未來施政會去除「家長式心態」
【逃犯條例】張建宗：當務之急盡快恢復社會安寧　未來施政會去除「家長式心態」
上環單位劫現金　男子一日後落網
上環單位劫現金　男子一日後落網
最高32度　廣闊低壓區料日內南海北部逐漸形成
最高32度　廣闊低壓區料日內南海北部逐漸形成
粉嶺女子墮樓亡　梯間現「反修例」字句
粉嶺女子墮樓亡　梯間現「反修例」字句
【逃犯條例】醫學會內部分歧 未能就修例爭議發聲明
【逃犯條例】醫學會內部分歧 未能就修例爭議發聲明
慶委會嘉年華七一遊行維園舉行　陳勇：不擔心人潮影響嘉年華
慶委會嘉年華七一遊行維園舉行　陳勇：不擔心人潮影響嘉年華
【逃犯條例】寵物展家居展被迫提早結束　展商料收入減四成不滿遲通知
【逃犯條例】寵物展家居展被迫提早結束　展商料收入減四成不滿遲通知
政府聲明：中區軍用碼頭未交駐軍　違法進入「受保護地方」可罰款判監
政府聲明：中區軍用碼頭未交駐軍　違法進入「受保護地方」可罰款判監
日本腦炎患者病情轉穩定　祥華邨附近全面滅蚊
日本腦炎患者病情轉穩定　祥華邨附近全面滅蚊
【逃犯條例．七一遊行】警稱非隨時需展示委任證　與示威者屬「伙伴」籲協調升旗禮示威安排
【逃犯條例．七一遊行】警稱非隨時需展示委任證　與示威者屬「伙伴」籲協調升旗禮示威安排
前港腳卓耀國欠交政府款項被捕
前港腳卓耀國欠交政府款項被捕
【逃犯條例】警水馬陣圍封金紫荊廣場　防七一升旗儀式受阻
【逃犯條例】警水馬陣圍封金紫荊廣場　防七一升旗儀式受阻
【逃犯條例】李明逵：可設獨立調查委員會全面查衝突　不應只針對警察
【逃犯條例】李明逵：可設獨立調查委員會全面查衝突　不應只針對警察
京士柏爵士花園遇竊失20萬元首飾　同廈兩單位窗花被撬
京士柏爵士花園遇竊失20萬元首飾　同廈兩單位窗花被撬
「毅進仔」評論無阻畢業生考警隊　毅進紀律部隊課程查詢人數不減
「毅進仔」評論無阻畢業生考警隊　毅進紀律部隊課程查詢人數不減
學生動源前成員建「香港效益主義黨」　表明爭港獨保港人自由文化
學生動源前成員建「香港效益主義黨」　表明爭港獨保港人自由文化
【天氣速遞】天文台總部錄得33.3度今年最高溫　長洲35.2度
【天氣速遞】天文台總部錄得33.3度今年最高溫　長洲35.2度
【逃犯條例】七一遊行主題「撤回惡法林鄭下台」　民陣籲慶回歸分途入維園免衝突
【逃犯條例】七一遊行主題「撤回惡法林鄭下台」　民陣籲慶回歸分途入維園免衝突
搬鋁板疑有人鬆手　東涌地盤工遭擊斃
搬鋁板疑有人鬆手　東涌地盤工遭擊斃
增過渡房屋　運房局擬下月初向立法會簡介資助計劃安排
增過渡房屋　運房局擬下月初向立法會簡介資助計劃安排
醫管局13普通科門診診所  七一假期繼續提供服務
醫管局13普通科門診診所  七一假期繼續提供服務
六旬劍道教練訓練期間昏迷命危
六旬劍道教練訓練期間昏迷命危
訛稱平賣流心月餅　兩男欺詐搶劫判囚5年8個月及4年半
訛稱平賣流心月餅　兩男欺詐搶劫判囚5年8個月及4年半
中環海濱解放軍用地示威者撤走後　朱凱廸許智峯今早再圖進入【短片+多圖】
中環海濱解放軍用地示威者撤走後　朱凱廸許智峯今早再圖進入【短片+多圖】
【逃犯條例】私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇
【逃犯條例】私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇
【逃犯條例】網上實時討論行動策略　學者稱「和理非」和「勇武派」可互補不足
【逃犯條例】網上實時討論行動策略　學者稱「和理非」和「勇武派」可互補不足
【逃犯條例】回應兩醫院警崗何時重開　警：料不需很長時間可雨過天青
【逃犯條例】回應兩醫院警崗何時重開　警：料不需很長時間可雨過天青
油麻地女子墮樓亡
油麻地女子墮樓亡
尖沙嘴4男目光問題起爭執　兩人傷
尖沙嘴4男目光問題起爭執　兩人傷
雷暴警告生效　日間酷熱最高氣溫33度
雷暴警告生效　日間酷熱最高氣溫33度
東鐵上水站男子墮軌　列車服務一度受阻
東鐵上水站男子墮軌　列車服務一度受阻