【七一遊行．不斷更新．短片+多圖】遊行龍尾晚上近7時集中於軒尼詩道 (19:12)

【19:07】波斯富街發生高空擲物事件逾兩小時後，數名警員到場。劉小麗表示，有人先後5次高空投擲利器，報警兩小時才有警察出現，反問警察「速龍小隊在哪裏」、「謝謝你們遊行完結才來」。

【18:45】遊行隊伍傍晚6時仍聚集於銅鑼灣崇光百貨外，不少人從希慎廣場加入。約6時45分，龍尾集中於軒尼詩道，有零散市民從銅鑼灣怡和街加入隊尾，隨後亦有警車駛進軒尼詩道，尾隨遊行隊伍。

【18:32】有熱心市民於駱克道天橋底為遊行人士蓋上「香港加油」等字樣的自製印章，希望為遊行人士打氣。

任職文員的馬小姐及任職會計的梁小姐於6月在網上平台看到藝人馬賽自行設計的「香港加油」等字樣，打算把字樣製作成印章，於是兩人在問准了馬賽的同意後，製作了數個印章。

兩人於6月16日遊行時首次於維園派發印有字樣的布條予遊行人士。今次布條派發完畢後改為將印章蓋上市民的手上，馬小姐指希望以另一形式支持市民，「我們於佔中時期亦有製作手鏈派發給市民，希望可以透過小小的行動為市民打氣」。而今次遊行人士的反應熱烈，有約20人排隊蓋印。

另外，前議員劉小麗在波斯富街就有人高空擲物報警，她說，報警後等了約一個半小時，警察仍未到場。

【17:50】民陣七一遊行改以德輔道中及遮打道交界為終點後，現場所見，遊行市民到達終點後陸續散去，逗留者不算很多。

【17:28】銅鑼灣渣甸街人流眾多，市民不斷高呼「開路」。

【17:10】波斯富街東方表行對上單位，有人朝街道遊行市民丟下疑似白色油漆液體，砸在前立法會議員劉小麗身旁地上，遊行市民要繞道前行，劉小麗則高呼「我唔驚你」及「暴徒」，並提醒市民可打開雨傘。其後有人高空擲物，朝遊行隊伍擲下原子筆等物品，有工作人員開始打開帳篷，劉小麗稱已報警。

【17:02】維園中央草坪人潮散去，遊行市民由天后方向直接進入高士威道參與遊行，人流暢順；現時未見龍尾。

【16:50】警察布防在警察總部外圍阻止遊行市民接近，有市民向警員大叫「香港警察，知法犯法」、「可恥」；有人則拋出狗糧；另有媽媽帶同兩名子女，對他們說：「認住啲警察，尤其是係啲白衫，衰人嚟㗎打學生」

【16:48】本報記者身處遊行隊伍，下午3時40分左右離開維園，至今仍身處銅鑼灣渣甸街，等了接近50分鐘仍未能前進。

【16:40】銅鑼灣港鐵站內仍大有批穿黑衣的遊行市民，港鐵職員持大聲公表示，B、C銅鑼灣廣場出口及路面均非常多人，已實施人流管制，呼籲乘客轉向A出口時代廣場離開車站。

【16:35】銅鑼灣渣甸街人潮未散，並延伸至渣甸坊，不少小販未有開門營業。

【16:13】沿德輔道中前往中環遮打道的民陣遊行隊頭，到達遮打道終點，現場有警方擺設分界線，防止遊行人士再前進。民陣召集人岑子杰在下午4時15分於遮打道終點宣布遊行結束，他續稱，警方對民陣遊行的不反對通知書時效直至今日午夜，「大家可以去大家要去的地方」。

【15:58】隊頭經過金鐘道太古廣場門口，部分遊行市民選擇按原先遊行路線，轉彎沿樂禮道往金鐘政總方向進發；亦有部分市民按民陣建議，繼續直行至中環遮打道，兩條路線均暫未有警方阻撓。

【15:54】希慎廣場對開渣甸坊擠滿人潮，未能移動，在場市民大叫「開路」。

【15:51】在軒尼詩道及軍器廠街交界，有遊行市民要求警方開路，數分鐘後警方開啟東行車線。

【15:44】警察總部對開軍器廠街已見到遊行隊頭。警方早前建議遊行隊伍改以灣仔修頓球場為終點被民陣拒絕後，遊行隊伍下午約3時40分經過修頓球場時，未有警員阻撓。民陣召集人岑子杰提醒遊行市民，經過修頓後若繼續參與遊行，或被視為違反警方不反對通知書，呼籲市民最要緊是保護自己，但亦希望市民一起遊行至中環遮打道。岑子杰亦稱，警方往後若要追究，可追究他一人。

【15:33】慶委會於維園硬地足球場正舉行慶回歸活動，大批遊行市民於維園足球場與草地之間的閘口不斷高呼「開路」，與十多名警員在足球場內戒備，雙方正在對峙。有工作人員在場內架設更多鐵馬戒備。

【15:26】來自深圳、現年69歲的陳先生，今日特意到港參與七一慶回歸活動。他認為，特首林鄭月娥於回應《逃犯條例》修訂事件上「慢左半拍」，並建議政府應就修例進行全民投票，他相信支持修例的市民不會比反修例人士少。

他指出，政府因反對派的連串示威行動而輕易退縮，是不可接受：「我認為政府應該就修訂逃犯條例的議題上設立全民投票，並很有信心支持修例的市民會比反修例人士多。」

另外，他表示會於慶回歸活動後轉到七一遊行活動，告訴遊行市民要用溫和手法表達訴求，不要採用武力。

【15:25】遊行隊伍隊頭出發約半小時，維園中央草坪維持半滿狀態，同時有市民繼續由記利佐治街進入草坪。等候出發的市民不時大叫「開路、開路」。

【15:12】隊頭經過銅鑼灣祟光百貨對開。

【15:10】在港鐵油塘站前往北角的列車內，車長宣布列車服務回復正常，多謝乘客體諒及請他們加油，車內有穿黑衣的乘客拍手。

【15:00】在維園足球場舉辦嘉年華的慶委會稱，下午2時有4、5小批人在場內騷擾，包括對準參與嘉年華的市民拍照，呼籲有意參加慶回歸活動的市民不一定要到維園，也可參加不同地區的相關活動。

【14:58】民陣不斷稱有參與者不適，需紅十字會人員協助。遊行隊伍速度緩慢，維園出口十分擠塞。

【14:53】56歲的李先生今天已第4次參加反修例遊行，他認為，遊行未必會對政府構成壓力，但若不舉辦遊行，就變相容許政府更為所欲為。他相信，特首林鄭月娥基於性格，不會積極回應今天遊行，表現「比梁振英更差」；但他堅持上街，是因為「完全不相信內地會有公平審訊」，且希望表達撤回修例和成立獨立調查委員會等訴求。

他指出，林鄭月娥對中央政府十分「聽話」，香港對她來說只是一份「功課」，她並無考慮過香港人的福祉。若不是6月12日發生警民嚴重衝突，政府也不會宣布決定暫緩修例。

【14:49】民陣宣布遊行出發，警方未有阻撓；民陣以與警方無法達成共識，宣布改以遮打道行人專用區為終點。民陣亦提醒市民，由於修頓球場至遮打道一段道路或不受不反對通知書保障，遊行市民須保障自身安全，並按照自己需要離開；另遊行市民若有遊行以外的活動，亦請務必注意安全。

【14:40】有示威者今午嘗試衝入立法會，警方以安全為由，稱立法會大樓不宜作為今次遊行終點。

身處維園的警方代表，今日下午約兩時半應民陣要求，以咪高峰向市民交代遊行安排。警方代表稱，為顧及參與者安全，建議民陣考慮延期遊行、改為在維園集會，或以修頓球場作終點。

民陣召集人岑子杰反建議以中環遮打道行人專用區為終點，但被警方拒絕，現場群眾隨即報以噓聲。

岑子杰其後稱，會與警方再商討。現場市民跟隨主辦單位口號，高呼「我有權示威，無須警方批准」。

【14:33】民陣表示，警方建議遊行改期，等候出發的市民報以噓聲，並大叫「我有權示威 毋須警方批准」，又有市民大叫「立法會見」。警方以遊行終點立法會示威區有示威活動為由建議改期。

【14:00】不少市民已進入維園草坪。30多歲的何先生首次出席反修例遊行，因前兩次有工作在身。他覺得前兩次百萬人遊行，都只是換來政府一句「sorry囉」，遊行意義不大；但仍然要令政府知道，仍有市民反對修例，故仍參與遊行。何先生笑言把20公斤重的兒子揹在身上非常辛苦，但會堅持完成遊行；如未來網民或團體再召集行動，都會參加。

45歲的陳先生則表示，每次反修例遊行均有參加，但他覺得作用不大，因為政府態度強硬，「仲衰過梁振英，起碼他把國民教育擱置」，但是他害怕政府「側側膊就過咗」，所以堅持參加遊行和集會。不過，他認為未來示威者要聚焦11月的區議會選舉，「踢走保皇黨」。

【13:45】警方建議民陣把七一遊行延期，或只在維園中央草坪集會，以及更改遊行路線以灣仔為終點，主辦單位都拒絕。警方表示遺憾，指主辦單位罔顧市民安全，呼籲市民考慮是否參與下午遊行。

【13:40】陸續有市民進入維園草坪。烈日當空，不少人開傘遮蔭。

【13:12】民陣舉辦的七一遊行今午（7月1日）下午3時由銅鑼灣維園出發，前往政府總部。記者在港鐵銅鑼灣站觀察，見下午1時過後，已出現人潮。

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