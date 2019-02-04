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【逃犯條例．七一遊行】大數據預測最多80萬人上街　專家憂年輕人採更極端手段 (12:34)

繼為6月9日及6月16日兩次反《逃犯條例》修訂的遊行作大數據分析及預測後，ASI大數據分析總監李鴻彥再次利用該系統，預測今日（7月1日）七一遊行人數，顯示遊行人數上限約80.4萬。他認為，人數回落主因是抗爭疲勞及有市民趁長假期外遊，他亦擔心年輕人會以更激烈及極端的手段控訴。

李鴻彥表示，ASI大數據昨晚（6月30日）11時利用Trending Moving Average（TMA）系統檢測關鍵詞搜尋量，分析及對比「維園」、「遊行」、「民陣」及「71」等多個涉及遊行的關鍵詞，經計算後檢測出七一遊行人數將介乎58.5萬人至80.4萬人，機會率約有70%。

李鴻彥說，上述估算以6月9日前的參數作比較，即是以社會沒有爆發任何激烈衝突作為參考；惟一旦在遊行前出現6‧12式的警民衝突，遊行人數可能會上升至126.2萬人。

對於是次估算遠低前兩次遊行，李鴻彥認為，七一長假期前已有不少港人出門外遊；另因整個6月的抗爭都得不到政府的確切回應，港人出現抗爭疲勞，並可能改以更極端的方法表達訴求。

另外，最近有數名年輕人結束生命，李鴻彥表示，相關消息在社交媒體高速傳遞，單是facebook每分鐘已有1230個分享、留言及給予表情符號，並以幾何級速度輻射到各階層，即使傳統媒體恪守新聞操守不報道有關信息，亦難阻大眾接收。

李鴻彥稱，其TMA系統亦發現，自6月24日至6月30日，以「自殺」及「自殺方法」作為關鍵詞搜尋的數量不尋常地飊升；其中「自殺」一詞的搜尋量，在6月29日晚上10時升至每小時336次，是6月24日少於50次的6倍。

他憂慮，有關詞彙的搜尋量在接二連三的不幸事件後不跌反升，並持續處於高位，而在相類不幸事件發生前，有關搜尋量會大增，均顯示這類不幸事件的新聞產生一定影響力；當抗爭過後得不到當局回應，亦容易令抗爭者陷入無力的情緒困局，繼而選擇用更加激烈或暴力的手法表達訴求。

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