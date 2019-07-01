【逃犯條例】李家超籲和平表達意見　曾偉雄稱獨立調查委員會沒必要 (10:32)

今日（7月1日）是香港回歸22周年紀念日，多名官員及政商界人士早上於會展出席升旗禮及慶回歸酒會，部分人回應了近日修訂《逃犯條例》的爭議及會場外的大規模反修例示威。
保安局長李家超表示，示威者有權利自由表達言論，但同時要顧及他人權利自由，認為應以和平、包容和互相尊重方式表達意見。
警務處前處長曾偉雄批評有不法分子視法律如無物，稱「七一」是香港一個很重要的日子，故警方今日於灣仔一帶佈防是有需要的，「你看看昨晚半夜的行為，我想你就會同意」。至於應否成立獨立調查委員會調查警方於6月12日處理衝突的手法，他認為沒有必要。
基本法委員會副主任譚惠珠稱，示威者希望撤回暴動定性的訴求是破壞法律，釋放被捕示威者的要求更是偏頗荒謬，「犯罪的人要求特赦，守法或維護法紀的人卻要被獨立調查」，強調政府可以回應的都已經回應。
行政會議成員羅范椒芬表示，特首林鄭月娥已顯示最大誠意，希望示威者能給政府機會跟他們溝通，讓香港重回正軌。
逃犯條例 相關報道：
撐警集會稱16萬人出席 前一哥鄧竟成：阿sir madam我撐你
逃犯條例;香港逃犯條例;移交逃犯;修訂;影響;諮詢;台灣;引渡條例;協定;商界;修訂逃犯條例;移交逃犯內地;中港移交逃犯;立法會;社評;香港引渡協議國家;保安局;秘書處;遊行;二讀;樓市;反修例;反修例遊行;林鄭;林鄭月娥;政府;李家超;曾偉雄;譚惠珠;羅范椒芬
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府