【逃犯條例】李家超籲和平表達意見　曾偉雄稱獨立調查委員會沒必要 (10:32)

保安局長李家超表示，示威者有權利自由表達言論，但同時要顧及他人權利自由，認為應以和平、包容和互相尊重方式表達意見。

警務處前處長曾偉雄批評有不法分子視法律如無物，稱「七一」是香港一個很重要的日子，故警方今日於灣仔一帶佈防是有需要的，「你看看昨晚半夜的行為，我想你就會同意」。至於應否成立獨立調查委員會調查警方於6月12日處理衝突的手法，他認為沒有必要。

基本法委員會副主任譚惠珠稱，示威者希望撤回暴動定性的訴求是破壞法律，釋放被捕示威者的要求更是偏頗荒謬，「犯罪的人要求特赦，守法或維護法紀的人卻要被獨立調查」，強調政府可以回應的都已經回應。

行政會議成員羅范椒芬表示，特首林鄭月娥已顯示最大誠意，希望示威者能給政府機會跟他們溝通，讓香港重回正軌。

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