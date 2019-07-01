4口罩男闖民間電台辦公室刑毁　人力街站再被破壞 (15:25)

人民力量立法會議員陳志全表示，今日較早時有6名戴口罩、疑似黑幫的人，在該黨位於崇光百貨外的街站有意破壞該黨的橫額及示威用品，其後被途人制服。陳志全稱，有一名義工受傷。

人民力量位於九龍灣的會址，上周六深夜被兩名蒙面漢闖入破壞，一批供今日七一遊行用的示威物品遭割破及淋上液體。警方事後追緝兩名非華裔男子。

【09:59】柴灣康民街2號民間電台辦公室遭刑事毀壞。凌晨2時48分，警方接獲一名63歲曾姓男子報案，指4名戴口罩、年約30歲的中等身材男子，以壘球棍、鐵棍及鎚子毀壞辦公室的玻璃門及財物，及後逃去。警方到場經初步調查後，將案件列刑事毀壞處理，現交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫時未有人被捕。

民間電台台長曾健成接受本報查詢時表示，事發時他正在辦公室製作今日（7月1日）遊行所用道具，其間突聞一聲巨響，遂打開辦公室內一道趟門朝門口探看，發現4名戴口罩男子分別手持水喉通、鎚子及壘球棍，正將玻璃門擊碎。曾健成說，4名男子其後衝入辦公室，並呼喝他「行開、坐埋一邊」，4人其後將印有特首林鄭月娥肖像的紙板及其他道具毀壞，過程約2分鐘，事後逃逸。

曾健成表示，民間電台在上址20年，從未遇過同類情況，他相信，涉案人知道他為社民連製作遊行道具才會找上；雖有道具被毀，但曾健成表示今日仍會參與遊行，沒被事件影響部署。現在辦公室內的枱、水機及大門損毀，估計損失約6000元。

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