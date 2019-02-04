【逃犯條例‧短片】林鄭月娥七一酒會致辭　承諾汲取教訓　政府施政更開放包容 (08:29)

修訂《逃犯條例》爭議未息，觸發連場示威衝突。特首林鄭月娥今早（7月1日）在七一慶回歸酒會上致辭，承諾港府會以更開放包容態度施政。
林鄭月娥表示，近月發生的矛盾紛爭，讓她徹底明白作為從政者，應準確掌握民情，「縱使有良好意願，也必須開放包容；縱使政府雖重視行政效率，也必須耐心聆聽」。
她強調，經過這次事件後會汲取教訓，確保以後施政會更貼近民生、民情和民意，積極回應社會大眾的所思、所想和所求，第一步便是改變政府施政風格，「變得更開放、更包容，聽取民意工作要革新」。
她指出，上述工作刻不容緩，會由自己開始，包括安排更多時間親自會見不同黨派、階層和背景的人士，讓自己能保持政治觸覺，掌握社會脈搏等。
林鄭月娥發言時，民主黨立法會議員黃碧雲一度在會場内高喊「撤回惡法」、「林鄭下台」等口號，其後被保安人員帶離場。
民政事務署今早6時45分宣布，因天雨關係，在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展3樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，七一慶回歸酒會如期舉行。
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