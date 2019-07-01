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【逃犯條例．不斷更新．短片】立法會發紅色警示　示威者與警繼續對峙 (19:30)

【19:30】有示威者試圖撬開立法會大樓的捲閘，但不成功，捲閘後方駐守大批全副武裝警員。雙方繼續在立法會內外對峙。立法會警鐘突然響起。

【19:16】立法會主席梁君彥再次透過發言人，譴責暴力衝擊立法會大樓的示威者。他稱對大樓多處地方受嚴重破壞深感痛心及極度遺憾，再次呼籲市民和平理性表達意見，並立即停止暴力行為。

相關報道：政府強烈譴責暴力衝擊立法會

【18:24】立法會發出紅色警示，代表立法會示威區（煲底）及/或立法會大樓附近爆發暴力衝突，對大樓使用者的安全構成即時威脅，所有人必須立即撤離立法會大樓。立法會秘書長會要求警方採取行動，維持立法會大樓內的公共秩序。

政府強烈譴責示威者「以極暴力手法衝擊立法會，以鐵籠車和鐵枝等攻擊性武器破壞立法會玻璃大門」，並表示深切遺憾，強調暴力行為向來不為社會所接受，要求使用暴力的示威者立即停止有關行為，警方會採取適當執法行動保障社會秩序和市民安全。

【18:16】示威者手腳並用，扯開立法會外圍鐵枝。

【17:54】示威者在立法會示威區（煲底）把出入口多塊玻璃擊破後並無入內，以雨傘擋住破損位置。

【17:42】有示威者再擊破立法會玻璃。

【17:03】示威者再次衝擊立法會，目標包括正門及「煲底」示威區，部分人以鐵枝撞擊玻璃門。大批示威者將本身用作分隔示威區與立法會的鐵欄推開，再上前用磚頭、鐵枝等擊向立法會玻璃門。

【16:05】在立法會添美道側門衝擊的示威者利用鐵枝鐵馬，終撞破玻璃，使玻璃下方穿了一個大洞。示威者撞倒玻璃後開始散去，他們一邊叫喊「一二，一二」，一邊有序地往夏慤道方向前進。現場所見，大部分參與衝擊的示威者，均外貌年輕。

【15:45】警方在「香港警察」facebook專頁發帖及照片，顯示一名警員背部大面積紅腫，表示有警員懷疑被撒石灰粉而受傷。

【15:27】立法會議員許智峯、鄺俊宇於立法會外與示威者對話，勸示威者冷靜，向他們說：「入面有會開先衝、衝得有價值。」許智峯說，和理非不一定對，衝也不一定錯，示威者則認為，議員應面向警方、與政府對話，而非與示威者對話。

【14:58】立法會主席梁君彥透過發言人表示，強烈譴責下午過後衝擊立法會大樓的暴力行為。梁君彥已要求警方協助，確保大樓安全。他重申，示威者應以和平方式表達意見。議員和議員助理曾組人鏈阻擋，最終也被拉開，立法會側門玻璃門終於遭示威者用手推車撞穿，在內警員隨即施放胡椒噴劑。

【14:30】部分示威者開始後退，稱「返番夏慤道」。部分示威者繼續用載有鐵籠的手推車撞擊玻璃。

【14:25】示威者繼續嘗試用手推車撞向立法會玻璃，民主派議員在玻璃前阻擋，警方舉起紅旗。

【14:10】警方一度廣播呼籲立法會外的示威者散去，否則會以武力驅散。民主派議員正與警方及示威者溝通。

【13:59】民主派議員一列排開在立法會玻璃前，隔開示威者和玻璃後的警員。

【13:30】警方在警察總部外，軍器廠街及夏慤道交界，設置鐵馬封鎖。

【13:17】示威者在立法會添美道衝擊，玻璃窗破裂。立法會議員張超雄、郭家麒、梁耀忠、毛孟靜及朱凱廸等人在場勸阻示威者停止衝擊。張超雄及梁耀忠甚至站在門前以身阻擋，惟最終被示威者架到一旁，示威者繼續以手推車衝擊。警方一度噴射胡椒噴劑。

【11:47】警方表示，上午9時30分左右，有示威者向在場警務人員投擲懷疑含有不知名液體的物件，令現場警務人員受傷，當中有人員呼吸困難及皮膚紅腫，共13名警務人員已送院接受治療。

警方強烈譴責示威者有關行為，強調會嚴肅跟進，並稱案件已交由有組織罪案及三合會調查科跟進。

另外，金鐘一名示威者疑似中暑暈倒，需要送院。

【10：48】港鐵宣布，早前因應警方要求而關閉的金鐘站及灣仔站，服務現已回復正常。

【10：25】警方撤走在龍匯道及龍和道的佈防，示威者把防線推至分域碼頭街。

【09：59】警方速龍小隊在分域碼頭外戒備。

【09：30】夏慤道示威者與警方持續對峙。

【09：20】示威者退回立法會道。

【09：04】警察公共關係科高級警司江永祥表示，今日早上7時30分左右，在灣仔和金鐘一帶有很多示威者衝擊警方防線，警方對此作驅散行動。他呼籲示威者立刻停止衝擊，並向中環方向離開；並着市民不要前往灣仔和金鐘一帶，稱當區情況混亂。

他又稱，警方發現有示威者在龍和道一帶掘出地下磚塊，並將磚塊運至會展方向。警方強烈譴責行為，形容行為不負責任，警告示威者不要投擲磚塊，或攻擊警方防線。

【08：55】在龍和道的示威者亦數着「12—12」，向立法會方向退去。

【08：41】在龍合道的示威者開始退回龍和道。

【08：33】在龍和道近會展方向，警察作廣播，稱示威者非法集結，要求示威者和平離開。區諾軒指示示威者離開。區諾軒對警方稱，自己不是召集人，無能力叫人離開，又說其他地方衝突中已有人送院，希望此處和平。警方稱其是失實指控，着他不要煽動示威者，區諾軒表示只是陳述事實。

【08：14】示威者在龍和道近會展方向與警方對峙，立法會議員區諾軒到場。

立法會議員鄺俊宇現身夏慤道，呼籲示威者注意安全，「不流血不受傷」，現場開始下起大雨。

【07：58】金鐘夏慤道有大批示威者持續與警方對峙，示威者高呼「沒有暴動，只有暴政」的口號，其間有示威者懷疑不適倒地，示威者開路予救護車駛入接走傷者。

夏慤道現場所見有警方速龍小隊，示威者防線向後退回金鐘站方向。

【07：33】警方將防線推進到中信大廈外，更一度出示紅旗警告示威者，雙方相隔數米距離對峙。警方多次警告示威者非法集結，其間有示威者向警方投擲雜物，警方多度警告示威者不要衝擊。

在龍匯道衝突中，警方多次施放胡椒噴霧，示威者退至中信大廈對開。

另外，在龍和道及分域碼頭街，警方一度以警棍及胡椒噴劑驅散示威者，其後雙方對峙。

【07：22】在夏慤道的示威者不斷向前推進。警方出示紅旗警告。

【07：16】民政事務處宣布，因天雨關係，今日在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行。嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

另外，港鐵表示，因應警方要求，金鐘站及灣仔站關閉，即時生效。

荃灣線來回方向列車現時不停金鐘站。港島線來回方向列車現時不停金鐘站及灣仔站。需要轉線的乘客，需於中環站轉車。

南港島線列車則行走來往海洋公園站至海怡半島站，來往金鐘站至海洋公園站服務暫停。港鐵現正提供免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

【07：06】海上有消防輪、水警輪與多隻小艇戒備。

【06：52】灣仔行人天橋及中環廣場有逾30名警員駐守，有5名警員截查兩名黑衣青年。

【06：45】民政事務署宣布，因天雨關係，在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行，嘉賓會在會展3樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會如期舉行。

所有官員在會展室內觀看升旗，不會到金紫荊廣場。

【06：22】警方在清晨5時起在會展外的龍和道一帶佈防，其後在夏慤道及分域碼頭街多方包圍示威者， 各處均出動起碼過百警員，其間示威者亦拆除路邊欄杆及水馬作路障，雙方僵持近個半小時。

在分域碼頭街近演藝學院花園一帶，警方廣播警告示威者不要用強光照射警方，亦一度出示黃旗警告。立法會議員譚文豪及區諾軒先後到場與警方溝通，表示示威者並無衝擊行為，呼籲警方克制。警方在不同地方警告示威者涉嫌非法集結，如不撤離將會推進，大部分警員持有長盾牌戒備。

【04：52】示威者將雜物堆放到龍和道至龍景街交界近會展附近，警察三度作廣播，警告示威者已進入警方的行動封鎖區，要求示威者帶同雜物離開，其間防暴警察在龍和道手持盾牌，向示威者方向推進。

【04：39】示威者繼續推進，將雜物推近至龍和道及龍合街交界。

【04：27】部分示威者搬雜物自行封鎖添馬公園外龍和道一段道路。

【03：18】修訂《逃犯條例》風波未平息，響應網上號召，有民眾昨晚（6月30日）通宵留守立法會示威區，擬今晨（7月1日）「塞爆」灣仔金紫荊廣場七一回歸紀念日的升旗儀式，阻礙升旗禮。

凌晨3時許，立法會「煲底」示威區仍有近千名示威者留守，部分人準備到灣仔參加「塞爆金紫荊」示威行動，有示威者在示威區旗杆位掛上黑旗，上面印有紫荊花圖案。

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