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【逃犯條例‧不斷更新】示威者堵塞夏慤道　警方施放胡椒噴霧 (07:59)

【08：55】在龍和道的示威者亦數着「12—12」，向立法會方向退去。

【08：41】在龍合道的示威者開始退回龍和道。

【08：33】在龍和道近會展方向，警察作廣播，稱示威者非法集結，要求示威者和平離開。區諾軒指示示威者離開，區諾軒稱自己不是召集人，無能力叫人離開，又說其他地方衝突中已有人送院，希望此處和平。警方稱其是失實指控，着他不要煽動示威者，區諾軒表不只是陳述事實。

【08：14】示威者在龍和道近會展方向與警方對峙，立法會議員區諾軒到場。

民主黨立法會議員鄺俊宇現身夏慤道，呼籲示威者注意安全，「不流血不受傷」，現場開始下起大雨。

【07：58】夏慤道有大批示威者持續與警方對峙，示威者高呼「沒有暴動，只有暴政的口號」，其間有示威者懷疑不適倒地，示威者開路予救護車駛入接走傷者。

【07：33】警方將防線推進到中信大廈外，更一度出示紅旗警告示威者，雙方相隔數米距離對峙。警方多次警告示威者非法集結，其間有示威者向警方投擲雜物，警方多度警告示威者不要衝擊。

在龍匯道衝突中，警方多次施放胡椒噴霧，示威者退至中信大廈對開。

另外，在龍和道及分域碼頭街，警方一度以警棍及胡椒噴劑驅散示威者，其後雙方對峙。

【07：22】在夏慤道的示威者不斷向前推進。警方出示紅旗警告。

【07：16】民政事務處宣布，因天雨關係，今日在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行。嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

另外，因應警方要求，金鐘站及灣仔站關閉，即時生效。

荃灣綫來回方向列車現時不停金鐘站。港島綫來回方向列車現時不停金鐘站及灣仔站。需要轉線的乘客，需於中環站轉車。

南港島線列車則行走來往海洋公園站至海怡半島站，來往金鐘站至海洋公園站服務暫停。港鐵現正提供免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

【06：52】灣仔行人天橋及中環廣場有逾30名警員駐守，有5名警員截查兩名黑衣青年。

另外，所有官員今會在會展室內觀看升旗，不會到金紫荊廣場。

【07：06】海上有消防輪、水警輪與多隻小艇戒備。

【06：22】警方在清晨5時起在會展外的龍和道一帶佈防，其後在夏慤道及分域碼頭街多方包圍示威者， 各處均出動起碼過百警員，其間示威者亦拆除路邊欄桿及水馬作路障，雙方僵持近個半小時。

在分域碼頭街近演藝學院花園一帶，警方廣播警告示威者不要用強光照射警方，亦一度出示黃旗警告。 立法會議員譚文豪及區諾軒先後到場與警方溝通， 表示示威者並無衝擊行為 ，呼籲警方克制。警方在不同地方警告示威者涉嫌非法集結，如不撤離將會推進，大部分警員持有長盾牌戒備。

【04：52】示威者將雜物堆放到龍和道至龍景街交界近會展附近，警察三度作廣播，警告示威者已進入警方的行動封鎖區，要求示威者帶同雜物離開，其間防暴警察在龍和道手持盾牌，向示威者方向推進。

【04：39】示威者繼續推進，將雜物推近至龍和道及龍合街交界。

【04：27】部分示威者搬雜物自行封鎖添馬公園外龍和道一段道路。

【03：18】修訂《逃犯條例》風波未平息，響應網上號召，有民眾昨晚（6月30日）通宵留守立法會示威區，擬今晨（7月1日）「塞爆」灣仔金紫荊廣場七一回歸紀念日的升旗儀式，阻礙升旗禮。

凌晨3時許，立法會「煲底」示威區仍有近千名示威者留守，部分人準備到灣仔參加「塞爆金紫荊」示威行動，有示威者在示威區旗杆位掛上黑旗， 上面印有紫荊花圖案。

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