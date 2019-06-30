【逃犯條例】記者採訪撐警集會被辱罵吐口水　記協攝記協聯合聲明譴責 (20:30)

【20:30】香港電台發聲明，嚴厲譴責撐警集會期間，參與者多番阻撓，並以粗言穢語辱罵該台記者。港台稱一名女記者被一名集會男子捉着手，最終要由警員及其他記者護送離開。
【19:12】香港記者協會及香港攝影記者協會發表聯合聲明，嚴厲譴責今午（30日）在添馬公園的集會者惡意針對記者。
聲明稱，今午在添馬公園的撐警集會中，多名前線攝影記者受到集會者辱罵、遮擋鏡頭、潑水、吐口水、扔泥土、拍打鏡頭甚至腳踢襲擊，香港記者協會及香港攝影記者協會嚴厲譴責事件，有關行為極具惡意而且針對記者，嚴重危害記者安全，損害新聞自由，削弱公眾知情權。
聲明指出，有《蘋果日報》攝影記者的攝錄機被集會者用腳踢中，網媒「立場新聞」實習記者在立法會示威區被集會者辱罵「做雞」，該記者已多次表明記者身分，仍被繼續辱罵；《壹週刊》記者在立法會示威區亦遇到集會者挑釁稱「出嚟隻揪」，被集會者用雨傘作勢襲擊及用水潑向鏡頭；有線新聞採訪車被集會者插上中國國旗；有示威者向現場記者吐口水。
聲明促請集會者冷靜，尊重前線新聞工作者，以發揮新聞第四權作用。
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