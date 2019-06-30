【逃犯條例】憂墮樓事件現模仿效應　教育心理學家：避免合理化自殺行為 (18:30)

「防止學生自殺民間聯席」今日（30日）聯同社福、家長及教師團體，就近日的墮樓事件召開記者會，有教育心理學家建議市民轉發相關資訊時，轉發文字信息便可，以及盡量在朋友圈中分享個人感受，而非在公眾場合，避免牽動更多情緒。
「良心理政」教育心理學家黃宇昆表示，極度擔心有模仿效應出現，因為近日政府「冷處理」示威者訴求，令社會瀰漫絕望的氣氛。他呼籲政府正視示威訴求，社會各界亦應思考如何直接接觸年輕人。
黃宇昆認為，同儕間難以避免討論近日的墮樓事件，建議年輕人在社交平台上轉發相關新聞時，應避免牽動情緒的內容，如遺書內容及死者生前照片等，轉發文字信息便可；避免合理化自殺行為及以「烈士」稱呼去世的人；避免發表自殺行為，鼓勵更多人參與社會運動的言論；以及盡量在朋友圈中分享個人感受，而非在公眾場合，避免牽動更多情緒。
香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，過往的示威集會中，社總均有組織隊伍在人群中遊走，觀察示威者並提供情緒支援，立法會示威區內亦有情緒支援站，予有需要者使用。她呼籲，外展社工在未來的示威場合中可自行組成隊伍，提供情緒輔導服務。
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