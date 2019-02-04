【逃犯條例．七一遊行】人民力量會址遭蒙面漢闖入搗亂　鎅七一遊行橫額淋清潔劑 (16:12)

其他報道：有報道指港鐵嘉華涉利益衝突 馬時亨：嚴重失實 保留所有追究權利

立法會議員、人民力量主席陳志全接受本報查詢時表示，據他了解，涉案人撬門潛入單位後即迅速犯案，過程約5分鐘，其後大廈保安看見兩名疑南亞裔男子拿著兩袋物品離開，相信袋內放有漂白水等「架生」。

警方發言人表示，九龍灣宏光道興力工業中心有保安昨晚（29日）11時52分報案，指上址一貨倉大門被撬，內有搜掠痕迹，疑遭爆竊。警員接報到場，發現一批紙扇被疑似清潔劑淋潑，以及一條橫額損毁，列爆竊處理，交秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

其他報道：特稿：港大得州大學學者 與科技公司合作 人眼AI相輔 七一遊行科學點人數

其他報道：教大生墮樓亡 校長張仁良：生命誠可貴 盼年輕人正面面對困難