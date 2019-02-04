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【逃犯條例．七一遊行】人民力量會址遭蒙面漢闖入搗亂　鎅七一遊行橫額淋清潔劑 (16:12)

七一前夕，民主派政黨「人民力量」位於九龍灣的會址深夜遭破門毁壞。該政黨於facebook專頁表示，其會址今晨（30日）約零時遭來歷不明者闖入，存放上址供七一遊行的橫額單張亦被鎅破損毁，物資散落一地，地面亦遺下刺鼻液體，單位一片狼藉。警方經調查，正追緝兩名20至30歲、高1.8米的非華裔男子，案發時戴口罩、穿淺色上衣和深色褲。

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立法會議員、人民力量主席陳志全接受本報查詢時表示，據他了解，涉案人撬門潛入單位後即迅速犯案，過程約5分鐘，其後大廈保安看見兩名疑南亞裔男子拿著兩袋物品離開，相信袋內放有漂白水等「架生」。

警方發言人表示，九龍灣宏光道興力工業中心有保安昨晚（29日）11時52分報案，指上址一貨倉大門被撬，內有搜掠痕迹，疑遭爆竊。警員接報到場，發現一批紙扇被疑似清潔劑淋潑，以及一條橫額損毁，列爆竊處理，交秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

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