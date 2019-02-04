【逃犯條例】撐警集會稱16萬人出席　警：5.3萬人　前一哥鄧竟成：阿sir madam我撐你 (18:47)

【18:47】警方表示，集會最高峰有5.3萬人參加。
【17:11】「630撐警察，保法治，護安寧」大會表示，16萬人出席集會。
前警務處長、現任全國政協委員鄧竟成在台上表示，近期心情「好忐忑」；警察總部兩次被包圍，警隊多年來保持香港成為最安全城市的功勞好像已被忘記，所以有感而發。他指出，警隊過去數星期不斷被挑戰及侮辱，仍堅守崗位，表現專業；他其後高呼「阿sir madam我撐你」。
警務處前副處長任達榮指出，警察保護市民生命財產，維護法紀，警隊於本月12日在立法會大樓執行職務時被衝擊，如要「撤回暴動說法，簡直係黐線，亦侮辱了警務處長的專業判斷」。
基本法委員會副主任譚惠珠發言時表示，早前遊行期間，警方一直為遊行人士開路，又認為警隊忍辱負重，寧願被圍被打，都不讓香港流血，不能容忍衝擊法治。
【16:50】「630撐警察，保法治，護安寧」集會今午（30日）在金鐘添馬公園舉行，集會發起人之一的立法會議員何君堯，以及前警務處長鄧竟成等出席。下午2時前，有大批市民經港鐵金鐘站前往添馬公園，沿途有義工向參與集會的市民派發「阿sir我撐你」標語道具，有工作人員為市民登記做選民。在金鐘海富天橋，擠滿了身穿藍色或白色衣物的市民。
集會下午3時開始，其間不時下起大雨。大會呼籲在場者先冷靜30秒，然後由導演高志森率先發言。高志森讚揚全世界最有忍耐力的警隊就是香港警察，批評最近有虛偽的政客鼓吹年輕人滋事，認為很可惜。
有市民表示首次出席集會，強調在任何情況下都應該以和平理性方式表達意見，認為堵路會影響民生，衝擊警察總部及立法會更不能接受；警察保護市民，現時受盡侮辱，因此要支持警察。
有退休輔警稱首次參與集會，認為年輕人遭誤導，以不適當方式衝擊警察總部，感到甚為心痛，所以參與集會，支持警方嚴正執法。
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