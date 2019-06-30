【逃犯條例】七一升旗儀式不設公眾觀禮區　會展一帶封路 (20:08)

來自深圳的李小姐認為即使去不了金紫荊廣場，也可在附近天橋上眺望。她表示可理解警方的封路措施，因為升旗禮是重要活動，所以保安非常重要。

【15:54】反對修訂《逃犯條例》爭議未息，有網民號召明日「7．1」回歸周年紀念當日「塞爆金紫荊廣場」，務求令升旗儀式無法舉行。民政事務總署今午（6月30日）宣布，明日（7月1日）升旗儀式將不會設立公眾觀禮區。

署方另外公布，因應目前情況，香港會議展覽中心半島範圍一帶已實施臨時封路安排，博覽道、博覽道中、龍和道和博覽道東已暫時封閉，所有車輛均不能進入會展半島範圍，已獲批的封閉道路通行許可證都註銷作廢。

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