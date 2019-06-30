【逃犯條例】田北俊倡設獨立調查委員會　斥建制派議員無盡責 (16:00)

田北俊批評，建制派議員「無盡責」，包括自由黨4名立法會議員。他形容，建制派在林鄭月娥「撼頭埋牆」時，理應拉她一把；例如6月9日遊行後，政府當晚即發表聲明如期恢復二讀，當時民建聯和自由黨均支持政府，「若拖住政府，不要那麼快（二讀），6月12日或不會衝立法會」。

他稱，香港最重要的是房屋問題，如特首敢要求中央協助，將石崗約2000公頃解放軍用地當中的閒置部分用以建屋，相信可紓緩民怨。

香港眾志常委羅冠聰反駁稱，若林鄭月娥不下台，其往後施政必然舉步維艱。社民連前立法會議員梁國雄稱，特區政府態度若不改變，市民宜考慮逢特首林鄭月娥、保安局長李家超、警務處長盧偉聰，和立法會主席梁君彥現身的場合，都聚集抗議。

香港智明研究所研究總監許楨說，現時憲制賦予特首極大權力，北京應思考應否抽走部分權力，令特首往後只擔當「督導」角色。

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