教大生墮樓亡　校長張仁良：生命誠可貴　盼年輕人正面面對困難 (14:41)

張仁良稱，明白學生和年輕人正面對不少的挑戰和困擾，「生命誠可貴，我希望大家能以正面的態度面對生活中可能出現的種種困難。此時此刻，我亦希望大家能多關心身邊的同學和友伴，多聆聽他們的需要，互相支持」。

【13:48】21歲教育大學女學生盧曉欣，昨午（29日）於粉嶺嘉福邨福泰樓高處墮下，當場不治；警方其後於大廈梯間牆壁發現「反修例」字句。記者今早（30日）約10時到達嘉福邨，見現場放有兩張摺枱，上面放有便利貼和筆，供市民寫上悼念字句，並貼於寫有「給你」二字的藍色紙板上。有市民留下「一路好走」、「愈要我們禁聲，愈要遍地開花」、和「剩下的路我們會替你走下去」等字句，旁邊放有多箱鮮花及白紙鶴。

上午11時許，屋邨一名女保安到場，稱接獲十數名居民投訴，有小朋友不敢行經悼念處，管理公司被指斥「無做嘢」，故欲移走摺枱等物，並派清潔工洗地；有在場悼念的人斥責管理公司「無人性」，保安問及祭物會放置到什麼時候，該人回答「好難講」，保安其後離開。

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