【逃犯條例】羅致光：香港是我家　讓我們一起愛護它 (10:36)

另外，美國國務院本月中發表《2019年美國販運人口報告》，將香港由二級觀察名單提升至第二級，與德國、埃及和土耳其等同級。羅致光認為，報告雖然認同港府在打擊販運人口及加強保障外傭方面所作努力，當中不少評論仍有欠公允。

羅致光指出，香港在一片紛擾當中，「繼續被視作美國對華政策中的一步棋子」；港府仍會抱着「有則改之，無則加勉」的精神，做好自己工作。

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