【逃犯條例】羅致光：香港是我家　讓我們一起愛護它 (10:36)

修訂《逃犯條例》爭議未息，觸發連場示威及警民衝突。勞福局長羅致光今日（30日）在一篇講述有關外傭議題的網誌文末寫道：「要締造和諧的勞資關係，除了制度上的改善，還需要僱主和外傭之間建立互信，互相尊重、互相關懷，才能在同一屋簷下和諧共處，而這是無數家庭現實的寫照。行文至此，不期然想起：香港是我家，讓我們一起愛護它。」
另外，美國國務院本月中發表《2019年美國販運人口報告》，將香港由二級觀察名單提升至第二級，與德國、埃及和土耳其等同級。羅致光認為，報告雖然認同港府在打擊販運人口及加強保障外傭方面所作努力，當中不少評論仍有欠公允。
羅致光指出，香港在一片紛擾當中，「繼續被視作美國對華政策中的一步棋子」；港府仍會抱着「有則改之，無則加勉」的精神，做好自己工作。
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