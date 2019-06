【逃犯條例】何君堯：林鄭道歉令警隊士氣空前低落 (10:15)

政府推動《逃犯條例》修訂觸發多場大規模示威遊行,亦令部分警民關係緊張。發起今午(30日)在金鐘添馬公園舉行「撐警隊 反暴力」集會的新界西立法會議員何君堯,在今日香港電台節目《給香港的信》中表示,特首林鄭月娥早前就修例作公開道歉,「反令香港警務處的無力感和士氣落入空前最低(Her apology, however, left the Hong Kong Police Department impotent and morale at an all-time low.)」。何君堯認為,在當前激進政治氛圍下,香港警隊更需公眾支持,「我們也欠警隊一個大大的感謝(we owe a big thanks to the police force)」。