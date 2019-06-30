【逃犯條例】何君堯：林鄭道歉令警隊士氣空前低落 (10:15)

政府推動《逃犯條例》修訂觸發多場大規模示威遊行，亦令部分警民關係緊張。發起今午（30日）在金鐘添馬公園舉行「撐警隊 反暴力」集會的新界西立法會議員何君堯，在今日香港電台節目《給香港的信》中表示，特首林鄭月娥早前就修例作公開道歉，「反令香港警務處的無力感和士氣落入空前最低（Her apology, however, left the Hong Kong Police Department impotent and morale at an all-time low.）」。何君堯認為，在當前激進政治氛圍下，香港警隊更需公眾支持，「我們也欠警隊一個大大的感謝（we owe a big thanks to the police force)」。
何君堯又表示，民主派向公眾危言聳聽，令他們反對修例，以至據稱有200萬人成為他們「謊言的受害者（fallen victim to their lies）」。
另外，今午撐警集會主辦方昨（29日）在fb提醒，「為照顧進入集會範圍的黑色衣著朋友不會因過熱中暑」，和為免戴口罩到場的朋友會令「現場出席人士感染」，會分別安排義工在旁照顧他們到集會完場，和邀請他們到場內的急救站。
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