【逃犯條例】何君堯：林鄭道歉令警隊士氣空前低落 (10:15)

何君堯又表示，民主派向公眾危言聳聽，令他們反對修例，以至據稱有200萬人成為他們「謊言的受害者（fallen victim to their lies）」。

另外，今午撐警集會主辦方昨（29日）在fb提醒，「為照顧進入集會範圍的黑色衣著朋友不會因過熱中暑」，和為免戴口罩到場的朋友會令「現場出席人士感染」，會分別安排義工在旁照顧他們到集會完場，和邀請他們到場內的急救站。

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