【逃犯條例】張建宗：當務之急盡快恢復社會安寧　未來施政會去除「家長式心態」 (09:19)

政府修訂《逃犯條例》所觸發的爭議不斷，引發多場示威遊行。政務司長張建宗今（30日）發表網誌指出，盡快恢復社會秩序和安寧，穩定營商環境，讓香港重回正軌是當務之急。他亦表示，政府未來施政會以「青年為本」，放下身段，耐心聆聽年青人的聲音。
張建宗指出，過去幾周發生的事件，引起社會矛盾、紛爭及焦慮。他表示，特區政府汲取經驗，未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評，好好掌握社會脈搏，審時度勢，剛柔並濟，令施政更貼近民意，更切合市民的需要及期望。
他希望，港人能放下紛爭，以求同存異，互諒互讓的務實態度，一同推動香港繼續向前邁進。
他又說，政府未來施政會以「青年為本」，去除「家長式心態」，放下身段，耐心聆聽年青人的聲音，將青年的意見及建議盡可能適當地融入政府施政。
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