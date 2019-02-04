【逃犯條例】張建宗：當務之急盡快恢復社會安寧　未來施政會去除「家長式心態」 (09:19)

張建宗指出，過去幾周發生的事件，引起社會矛盾、紛爭及焦慮。他表示，特區政府汲取經驗，未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評，好好掌握社會脈搏，審時度勢，剛柔並濟，令施政更貼近民意，更切合市民的需要及期望。

他希望，港人能放下紛爭，以求同存異，互諒互讓的務實態度，一同推動香港繼續向前邁進。

他又說，政府未來施政會以「青年為本」，去除「家長式心態」，放下身段，耐心聆聽年青人的聲音，將青年的意見及建議盡可能適當地融入政府施政。

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