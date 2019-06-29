粉嶺女子墮樓亡　梯間現「反修例」字句 (22:52)

墮樓女子姓盧，為教育大學學生，警方在大廈24至25樓梯間牆壁發現用紅色筆寫的字句，其後用黑膠袋臨時遮蓋，正調查字句是否與她有關。據了解，有人在牆壁寫上與反對《逃犯修例》修訂相關的字句，呼籲港人堅持抗爭。

臨牀心理學家張傳義稱，接連有人自殺前留下「反送中」字句，或會引致其他人仿效。他說，相關新聞發展多時，對不少人構成心理壓力，近來亦有不同政治取向的病人向他表示，看過有關新聞或與人討論有關新聞後，有相關情緒問題。他說，如一個人看了有關新聞感到前途灰暗、有無力感，甚至有想死的衝動，可嘗試避免看這些新聞或避免與人討論，亦應該盡早尋求臨牀心理學家幫助。

教育大學發言人表示，對事件感到震驚和悲慟，校方已即時啟動危機處理機制，並正嘗試聯絡其家人提供協助。另外，學生如需情緒支援，可致電校方24小時熱線8208 1155。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線：

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084（提供英語及粵語專業輔導服務）

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」﹕

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Facebook messenger : m.me/openup.hk

WeChat : hkopenup

SMS : 91 012 012

24小時提供緊急情緒支援服務

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