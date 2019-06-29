【逃犯條例】醫學會內部分歧 未能就修例爭議發聲明 (21:24)

香港醫學會會董佘達明今日（29日）向本報記者表示，早在6月初醫學會會董例會上，已討論是否應以醫學會名義發聲明反對《逃犯條例》修訂草案，會上有成員擔心時間太倉卒，認為未能諮詢所有會員對《逃犯條例》的意見就發聲明屬不恰當，大部分與會者反對發聲明反修例。

6月12日金鐘發生大型示威抗議，警方以催淚彈等武器鎮壓。佘達明指出，有醫學會會董事後在通訊群組中再次提出，醫學會應發聲明反對政府的《逃犯條例》修訂草案，並應呼籲警方和示威者克制、回歸理性討論；但另一邊廂有會董要求，聲明不得加入「反對《逃犯條例》修訂」字眼。佘達明表示，最後要求有和沒有「反對《逃犯條例》修訂」字眼的會董數目相若，因此醫學會一直未能就《逃犯條例》修訂爭議發聲明。

在6．12前已在醫學會提出、須發聲明促特首林鄭月娥撤回《逃犯條例》的醫學會前會長蔡堅，在6．12後再次要求醫學會發聲明，並支持聲明要加入「反對《逃犯條例》修訂」字眼。蔡堅表示，6．12當日單呼籲雙方克制並不足夠，要求政府撤回《逃犯條例》修訂才是解決衝突之原因。他對於醫學會未能達成共識，在香港重要的時刻表達立場感到遺憾。

醫學會副會長林哲玄今日（29日）在社交網站撰文，引述「一位醫學界前輩」，在社交媒體列出醫學會草擬聲明呼籲各方克制冷靜、回歸理性討論時，不支持加入「要求撤回逃犯條例」字眼的數名醫學會會董，該名單上有林哲玄。林哲玄認為該醫學界前輩暗示要求以醫學會投票把列出的會董轟走。

林哲玄在帖文回應，每個人可以有獨立的政治立場，必須尊重言論自由，但1萬多名醫生立場各異，沒有共識，認為不應把醫學會變成容不下不同政見的政黨。林哲玄向本報表示，會董早前在通訊群組討論，要求聲明有或無「要求撤回」字眼的會董，都不過半數，且大部分會董沒表態，最後因而未發聲明。

佘達明指出，蔡堅早前在社交網站列出過不支持加入「要求撤回逃犯條例」的醫學會會董名單，共7人，自己正是在名單中。但佘達明解釋，他個人立場是「要求撤回逃犯條例」，但認為醫學會不是政治組織，在發出政治立場聲明前應先諮詢會員的意見，不認同倉卒代表過萬會員發聲明。

被問到林哲玄文中的「一位醫學界前輩」是否蔡堅，以及他對林哲玄所述的回應，蔡堅稱自己無留意林哲玄社交網站而未能回覆。

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