【逃犯條例】寵物展家居展被迫提早結束　展商料收入減四成不滿遲通知 (20:50)

參加寵物展的一間寵物飲品公司負責人劉先生表示，他今日（29日）下午5時多才收到大會電話通知明日展期取消，認為太遲通知，大會亦沒有交代賠償安排。

他估計公司損失金額超過6位數字，預期總收入減少四成。他又表示，本來會在明日舉行的香港狗會比賽中擔當獎品贊助商，贊助超過八成的獎品，取消比賽「變相令我們公司做不到宣傳」。他不滿大會安排，但表示投訴無門。

另外，參加家居博覽的按摩椅公司職員林先生表示，估計公司損失金額達到40多萬；又稱大會沒有主動通知他們會展關閉，他是從網上新聞得知消息。

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