政府聲明：中區軍用碼頭未交駐軍　違法進入「受保護地方」可罰款判監 (20:41)

聲明指出，根據中華人民共和國政府和英國政府就香港軍事用地未來用途的安排互換的照會（《照會》），軍用碼頭屬香港特區政府為解放軍駐港部隊（駐軍）重建的五項軍事建築物和固定設施的其中之一，且是《照會》下唯一尚未移交駐軍的軍事設施，故有責任盡快交予駐軍用作防務目的。

政府強調，有關碼頭的5項附屬法例已於本月29日凌時零時生效，現為「受保護地方」，其修訂工作早於今年4月已取得立法會保安事務委員會支持。若觸犯該條例相關條文並經定罪，可罰款2000元及監禁6個月。

可考慮打開欄柵供市民通行非禁區範圍

另外，碼頭上4座建築物亦被列作「禁區」，任何人在沒有許可下進入即屬犯罪，一經定罪可罰款5000元及監禁2年。

聲明亦指出，特區政府會在完成所需工程後移交碼頭予駐軍，並會在不影響防務工作的條件下，考慮打開圍封碼頭的活動欄柵，供市民進入非禁區範圍通行。

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