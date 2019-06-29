日本腦炎患者病情轉穩定　祥華邨附近全面滅蚊 (19:55)

衛生防護中心今日表示，63歲日本腦炎女病人的家居接觸者，除了有昨日公布的丈夫及女兒，還有一名兒子。她的3名家居接觸者至今沒有出現病徵，並已接受血液化驗。

食環署表示，今日已在患者居所兩公里範圍內，包括粉嶺祥華邨祥德樓外圍的公眾地方、粉嶺火車站外圍、聯和墟、粉嶺圍、石湖墟街市外圍和北區醫院外圍的公眾地方等，展開全面控蚊工作、蚊患調查，以及捕捉日本腦炎主要病媒三帶喙庫蚊作日本腦炎病毒化驗。

衛生防護中心人員昨晚於女病人位於粉嶺祥華邨住所附近做問卷調查，以主動找出有否未獲診斷的個案及安排血液化驗，截至今日下午5時，收回48份問卷共涉及150人，當中沒有人報稱出現日本腦炎病徵。衛生防護中心日本腦炎熱線（2125 1122）截至今日下午5時，共接獲6宗查詢。中心指出，日本腦炎的流行病學調查仍在進行中。

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