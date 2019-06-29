前港腳卓耀國欠交政府款項被捕 (19:17)

一名網民在網上稱，卓耀國與他有債務糾紛，又顯示電話短訊截圖，指卓耀國聲稱家人有病而未能還債。該網民更上載片段，顯示卓耀國在旺角一間髮型屋內，有3名警員在場向他問話，其中一名警員指「佢爭我哋政府錢，我哋𠵱家拉佢」。

警方向本報記者確認，上周五在旺角豉油街94號對開巡邏期間，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，經初步調查後，發現該名28歲姓卓本地男子因欠交款項被相關部門通緝，遂將他拘捕。該男子已獲保釋，案件將於7月15日在西九龍裁判法院提堂。

標準流浪總監李輝立向本報指出，對卓耀國被捕感可惜，他說卓國耀是優秀的球員，但欠債纍纍，球會想他改變自己的人生，但他選擇「行番條舊路」，「要做都做咗好多，要幫都幫咗佢好多」，直指卓耀國辜負了栽培他的球會，「對唔住自己、對唔住家人」，又說不想再提起卓耀國，「再提都無意思」。

卓耀國於2013/14年球季當選香港足球明星選舉的最佳年青球員。去年3月，卓耀國由港超標準流浪轉戰歐洲，加盟瑞士次級聯賽球會基亞索，但上陣機會不多，去年底離隊後，今年2月回流港超，加盟佳聯元朗，但因債務及無故失蹤缺席操練等問題，4月份被球會取消其球員註冊。