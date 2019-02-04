【逃犯條例．七一遊行】警稱非隨時需展示委任證　與示威者屬「伙伴」籲協調升旗禮示威安排 (19:21)

警方今午（29日）召開記者會，公布7月1日的人群管理及特別交通措施。中區警區副指揮官辛子健回應警察委任證問題，稱警員並非在所有情况下都需要展示委任證；又形容警方與示威者是「伙伴關係」，呼籲計劃在升旗儀式期間示威的個別市民主動聯絡警方，以便協調。
昨夜（28日）在中環海濱的示威活動中，有便衣警員以攝錄機拍攝示威者，但並未佩戴委任證。辛子健今表示，警隊内部已有相關指引，警員不是在所有情况下都需要展示委任證。他說，指引規定，警員在接觸市民並同時行使警察權力時，才需展示委任證；但在特定情况，如在糾纏期間，則不便也不適合展示，「你無理由期望同事，這邊與人糾纏中，那邊說你等等，我出示委任證給你先」。
至於七一升旗禮的示威安排，辛子健稱，現在不能回答當日示威區的大小，若有多個團體申請示威則需要協調，再彈性處理。他呼籲零散示威者聯絡警方，以便協調，強調警方不是與示威者對立，反而是「伙伴關係」，協助市民安全舉行公眾活動，「只要市民不是存心覺得我們是與他對抗，應該很容易水到渠成，令當日活動順利完成」。
有外國傳媒提問，警方可有向其他地區，包括中國内地，尋求額外支援，以應付周一（7月1日）的示威。辛子健先以英語稱這是一個「好主意」，但否認有關做法；他其後再以廣東話補充，稱「請外援」的説法是他首次聽聞，所以說是一個好意見，但現階段沒有考慮此做法；至於日後有否此需要，他說屬假設問題，無法回應。
為配合7月1日的升旗儀式及公眾遊行，港島會分階段實施特別交通及運輸安排，詳情可參閱政府新聞公報。
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