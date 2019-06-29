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【逃犯條例】警水馬陣圍封金紫荊廣場　防七一升旗儀式受阻 (18:35)

反對修訂《逃犯條例》示威活動未了，有網民號召下周一「七一」當天「塞爆金紫荊廣場」，務求令升旗儀式無法舉行。警方為防升旗受影響，今日（29日）下午可見，從灣仔碼頭開始往會展方向的一段會議道行人路被封閉；金紫荊廣場已被藍白色高身水馬圍封。

菲林明道開始進入博覽道東至金紫荊廣場一段路、香港動漫海濱樂園進入金紫荊廣場亦被藍白色高身水馬圍封。博覽道東有一鐵欄封住行車路，記者觀察所見，當車輛進入的時候須出示文件予警方檢查。

政府基於安全及保安理由，要求會展於周日（30日）關閉場地，原訂於6月28至30日，一連三日於會展舉行的「優質寵物用品展 2019」及「香港家居博覽In-Home Expo 2019」提前於今晚9時結束。主辦機構對此表示非常無奈。

另外，由於會展將於明日及後日（30日及7月1日）關閉，貿發局成立的香港設計廊屆時亦會暫停營業。

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