【逃犯條例】李明逵就警總被包圍感非常心痛　可調查但不應只針對警察 (16:46)

警察總部一周內兩度遭示威者包圍，前警務處長李明逵對此感到「非常心痛」，又稱若繼續打擊警察，最終受害的是香港人。他認為，可成立獨立調查委員會全面調查事件，但不應只針對警察，最重要是希望避免再發生類似事件。
對於示威者短時間內兩次包圍和損毀警察總部，李明逵接受無綫電視訪問時表示，他認為包圍警總是有計劃，想挑釁警方的行動。曾在警察總部工作的他表示感到非常心痛，「對一個曾經在那裏返工的人來說，是非常心痛，不只是侮辱，其實也是惡意的攻擊」。他強調若市民繼續打擊警察，受害的只是香港人，說「當警察的工作愈來愈困難的時候，就會影響他們的效率，如果繼續打擊他們，最後，受害的都是香港人」。
示威者及民間其中一個訴求為撤回6．12的「暴動」定性，李明逵指出警務處長盧偉聰已澄清非為事件定性，而是指部分人涉及暴動罪，最終會由法庭決定當天是否有「暴動」。他又以2005年反世貿遊行作例子說，自己曾形容當時的示威活動為「騷亂」，但最終並無用騷亂罪名檢控相關人士。他說︰「當日韓農在香港搞得如此混亂，我說是『騷亂』，都是我自己對事件的看法，結果我們起訴了28名韓農，但是起訴的罪名，都不是以騷亂罪名起訴。」
李明逵說︰「今次你說拘捕了五個人，可能今次能拘捕的機會較少，因為後面都散去了，如何拘捕？並非表示現場拘捕的五人就只有那五人，如果調查後有證據的，都需要跟進。」
他認為，可以成立獨立調查委員會全面調查警民衝突事件，但不應只是針對警察，否則「很不公平，是將警察標籤了」。李明逵說︰「發生這麼大件事，任何一方面都應該想一想，為何會發生這樣的事件？其目的，可能是追究責任，（這）可能是一部分（原因），最主要是如何令類似的事不要再發生」。
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