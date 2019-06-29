【逃犯條例】李明逵就警總被包圍感非常心痛　可調查但不應只針對警察 (16:46)

對於示威者短時間內兩次包圍和損毀警察總部，李明逵接受無綫電視訪問時表示，他認為包圍警總是有計劃，想挑釁警方的行動。曾在警察總部工作的他表示感到非常心痛，「對一個曾經在那裏返工的人來說，是非常心痛，不只是侮辱，其實也是惡意的攻擊」。他強調若市民繼續打擊警察，受害的只是香港人，說「當警察的工作愈來愈困難的時候，就會影響他們的效率，如果繼續打擊他們，最後，受害的都是香港人」。

示威者及民間其中一個訴求為撤回6．12的「暴動」定性，李明逵指出警務處長盧偉聰已澄清非為事件定性，而是指部分人涉及暴動罪，最終會由法庭決定當天是否有「暴動」。他又以2005年反世貿遊行作例子說，自己曾形容當時的示威活動為「騷亂」，但最終並無用騷亂罪名檢控相關人士。他說︰「當日韓農在香港搞得如此混亂，我說是『騷亂』，都是我自己對事件的看法，結果我們起訴了28名韓農，但是起訴的罪名，都不是以騷亂罪名起訴。」

李明逵說︰「今次你說拘捕了五個人，可能今次能拘捕的機會較少，因為後面都散去了，如何拘捕？並非表示現場拘捕的五人就只有那五人，如果調查後有證據的，都需要跟進。」

他認為，可以成立獨立調查委員會全面調查警民衝突事件，但不應只是針對警察，否則「很不公平，是將警察標籤了」。李明逵說︰「發生這麼大件事，任何一方面都應該想一想，為何會發生這樣的事件？其目的，可能是追究責任，（這）可能是一部分（原因），最主要是如何令類似的事不要再發生」。

逃犯條例 相關報道：

七一遊行主題「撤回惡法林鄭下台」 民陣籲慶回歸分途入維園免衝突

【短片】紐約中央車站150人默站 快閃聲援香港反修例

私隱專員：接200警投訴遭網上起底恐嚇

回應兩醫院警崗何時重開 警：料不需很長時間可雨過天青

見各界稱獲中央支持 「撐得住」不辭職 林鄭拒設委會拒撤控 泛民：七一撥火

轟葉劉顛倒是非 吳靄儀：李柱銘當年促商討移交港人回港